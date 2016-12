Ein schweres Elch-Jahr Freude, Trauer, Bangen und Hoffen lagen bei der Zucht der großen Hirsche im Wildgehege Moritzburg eng beieinander.

zurück Bild 1 von 3 weiter Diese Idylle war leider nur von kurzer Dauer. Im Juni hatte die junge Elchkuh Zwillinge geboren. Einer der beiden Mini-Elche starb schon kurze Zeit später. Der andere völlig überraschend vor den Augen der Pfleger im August. © Andreas Weihs Diese Idylle war leider nur von kurzer Dauer. Im Juni hatte die junge Elchkuh Zwillinge geboren. Einer der beiden Mini-Elche starb schon kurze Zeit später. Der andere völlig überraschend vor den Augen der Pfleger im August.

Auf diesem Bild von Ende Oktober ist die nässende Wunde an der Geweihstange gut zu erkennen.

Inzwischen geht es dem Elchbullen wieder besser. Donnerstagmittag lag er unweit der Kuh im Gras.

Rüdiger Juffa hat in seinen Jahren als Leiter des Wildgeheges Moritzburg schon viel erlebt. Doch die Achterbahn der Gefühle, die ihm und seinen Mitarbeitern die Elche des Tierparks in diesem Jahr bescherten, ist schon etwas Besonderes. Dabei hatte es im Frühjahr so gut begonnen. Denn die im Vorjahr nach Moritzburg geholte junge Elchkuh ließ auf Nachwuchs hoffen. Die Chancen waren groß, dass damit erstmals seit fünf Jahren neben zwei Alttieren auch wieder Elchbabys zu sehen sein würden.

Für Moritzburg eine wichtige Sache. Schließlich ist der Elch das Wappentier des 1958 eröffneten Wildgeheges. Auch wenn die großen Hirsche dort noch nicht von Beginn an gehalten wurden. Wann genau die ersten Elche nach Moritzburg kamen, weiß Rüdiger Juffa nicht mit Bestimmtheit zu sagen. „Es muss in den 1970er-Jahren gewesen sein.“ Dass sie aus der damaligen Sowjetunion kamen, weiß er dagegen genau. Und auch, dass mit ihnen eine Zucht aufgebaut wurde, „die zu DDR-Zeiten berühmt war“, wie er sagt. Mit einfachen Mitteln seien einzigartige Tiere gezüchtet worden. Einige der von den Elchbullen abgeworfenen mächtigen Geweihschaufeln sind noch heute im Hubertussaal des Eingangsgebäudes zu bewundern.

Doch in den vergangenen Jahren stand die Haltung der großen und zugleich sehr sensiblen Tiere in Moritzburg unter keinem guten Stern. Einige Tiere starben, mehrfach brachen Elche zudem aus ihrer Anlage aus. Über die Gründe dafür gibt es nur Vermutungen.

Kein Wunder also, dass die Freude groß war, als die junge Elchmama bei ihrer ersten Geburt gleich Zwillinge hatte. Allerdings, das wusste der Fachmann, war damit die Gefahr groß, dass eines der Kälbchen auf der Strecke bleiben könnte. Etwa, weil die Elchkuh nicht genügend Milch für beide hat. Dazu kam, dass Dauerregen am Tag der Geburt und ein sich anschließendes Auf und Ab der Temperaturen und immer wieder Regen alles anderes als ideale Bedingungen boten. Und tatsächlich fanden Tierpfleger eines der Kälbchen schon kurze Zeit später tot im hohen Gras. Da es bereits leicht verwest war, konnte die Todesursache nicht mehr ermittelt werden.

Gut vier Wochen nach der Geburt folgte dann der nächste Schock. Die beiden Elterntiere brachen aus ihrem Gehege aus. Während der Bulle schnell zurückkehrt, ließ sich die Mutter Zeit. Die Gefahr war groß, dass dadurch auch das zweite Elchbaby stirbt. Denn der Mini-Hirsch hatte sich irgendwo im hohen Gras versteckt und drohte so zu verhungern. Schließlich gab es eine glückliche Rückkehr und die Moritzburger Elch-Welt schien wieder in Ordnung zu sein. Bis zwei Wochen später auch das zweite Elchbaby ohne Vorwarnung vor den Augen der Pfleger verendete. Untersuchungen in Dresden und Wien ergaben eine Gelbsucht als Ursache. Was diese ausgelöst hatte, fanden die Experten indes nicht heraus.

Und als wären das noch nicht genug Rückschläge, verletzte sich im Oktober schließlich der elf Jahre alte Elchbulle gefährlich am Kopf. Die Wunde eiterte und war von Maden befallen. Das Tier musste betäubt werden, damit es der Tierarzt behandeln konnte. Trotzdem nässte die Verletzung, die sich direkt unterhalb des sogenannten Rosenstocks befand, weiter vor sich hin. Rüdiger Juffa befürchtete daher, auch diesen Elch zu verlieren.

Doch inzwischen blickt der Forstmann wieder zuversichtlich ins neue Jahr. „Die Wunde hat sich fast geschlossen.“ Zu verdanken sei das nicht zuletzt den Tierpflegern, die den Elch täglich mit einer Salbe behandelt haben. Bei solch einem wehrhaften Tier keine Selbstverständlichkeit. „Aber der Bulle ist inzwischen sehr zutraulich und kommt regelmäßig zur Futterstelle.“ Und noch eine gute Nachricht gibt es, die hoffen lässt. „Die Elchkuh scheint wieder trächtig zu sein.“ Genau wisse man das aber erst im späten Frühjahr. „Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück“, ergänzt Rüdiger Juffa.

zur Startseite