Fußball-Testspiel Ein Schuss vor den Bug Großenhainer zahlen beim Test gegen Oberliga-Aufsteiger SV Einheit Kamenz Lehrgeld und unterliegen mit 2:6.

Auch der Großenhainer Kapitän Sylvio Schwitzky sah sich immer wieder dem Pressing der starken Kamenzer ausgesetzt. Hier hat Alexander Schidun (Nr. 23) den Ball fest im Visier. © Matthias Kost

Niederlagen können auch lehrreich sein. Sollte an dieser alten (Fußball-)Weisheit etwas dran sein, so bleibt zu hoffen, dass die Spieler des Großenhainer FV am vergangenen Sonnabend die richtigen Lehren aus der 2:6 (0:4)-Testspielniederlage gegen den SV Einheit Kamenz gezogen haben. Allerdings, und das wird auch Trainer Alexander Gleis bei seiner Analyse berücksichtigen, fehlte dem Landesliga-Aufsteiger der halbe Kader aus den unterschiedlichsten Gründen.

Eine Woche nach dem 4:1-Sieg gegen Krieschow, ebenfalls in die 5. Liga aufgestiegen, stellte sich die Großenhainer erstmals in der Vorbereitungsphase vor heimischem Publikum vor. Bereits nach sieben Minuten führten die Gäste aus der Lessingstadt, weil Thomas Löffler ein Eigentor unterlaufen war. „Die Umstellungen im Team machten sich speziell bei unserem Abwehrverhalten bemerkbar“, resümierte Gleis. Zudem kamen die Röderstädter mit dem konsequenten Pressingspiel der Kamenzer nicht zurecht. So führte der SV Einheit zur Pause bereits mit 4:0. Stefan Höer (10.), Johann Wölk (20.) und Martin Sobe (33.) trafen in Schwarze. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Eric Prentki auf 5:0 (47.) und man musste um die Großenhainer besorgt sein, denen ein Debakel drohte.

Trotz dieses deutlichen Rückstands bewiesen die GFV-Kicker viel Moral.. „Man sieht, die funktionieren als Team“, lobte der Kamenzer Trainer Frank Rietschel. Auch wenn der Oberligist das Tempo bei seinen Offensivaktionen zügelte, wie die Gleis-Mannen zurück ins Spiel fanden, war durchaus bemerkenswert. Zunächst verpasste Martin Brunzel das 1:5, aber dann belohnten Konstantin Hänsel (69.) und Brunzel (72.) das Aufbegehren des Sachsenligisten und verkürzten auf 2:5. Kevin Jähnig hatte schließlich sogar den dritten Treffer auf dem Spann, aber sein Abschluss war zu schwach. „Den muss er eigentlich machen“, meinte selbst Rietschel. Seine Kamenzer, die bereits am kommenden Wochenende mit einem Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena II in die Oberliga-Saison starten, demonstrierten ihre spielerische Klasse noch einmal in der 87. Minute. Einen lehrbuchreifen Konterzug schloss Patrick Wocko mit dem 6:2 für den SV Einheit ab. Gäste-Coach Rietschel wirkte trotz des klaren Erfolgs etwas angefressen: „Nach dem 5:0 wollte jeder Spieler noch eine Schleife um seine Aktion machen. Diese Art Fußball zu spielen ärgert mich, erst recht diese Gegentore. So etwas können wir uns in der Oberliga nicht erlauben.“

Die Großenhainer bestreiten am kommenden Sonntag beim Landesklässler in Hainsberg ihr Auftaktspiel im Landespokal. Sicher eine komplizierte Aufgabe in der ersten Runde. Hainsberg gewann sein Testspiel gegen Landesklasse-Aufsteiger SV Zeißig mit 3:1 und dürfte heiß auf das Pokalduell sein. Erst im Juni hatten sich beide Teams im Punktspiel in Großenhain gegenüber gestanden und der gastgebende Meister behauptete sich mit 5:1. Zuvor steht für den GFV aber am Mittwoch ab 19 Uhr noch ein Übungsspiel bei Brieske/Senftenberg an. Bis dahin wird sich der GFV-Kader hoffentlich wieder füllen. (mit Kürth)

zur Startseite