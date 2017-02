Gut zu wissen Ein Schulhaus soll wachsen Der Platz für die Grund- und Oberschüler in Bannewitz wird knapp. Damit sich das ändert, fließen Millionen.

Dort, wo jetzt noch Garagen und ein alter Schornstein stehen, wird ab diesem Sommer ein Anbau errichtet. Dieser soll sich an das Bestandsgebäude der Grund- und Oberschule „Am Marienschacht" in Bannewitz fügen.

So soll die Schule später aussehen. Vom neuen Anbau (links) kann die Schule über ein zentrales Treppenhaus erreicht werden.

Lange schon liegen die Baupläne in der Schublade der Bannewitzer Rathausspitze. Nun wird es ernst – endlich. Die Grund- und Oberschule „Am Marienschacht“ in Bannewitz soll umfassend saniert und vor allem erweitert werden. Im Sommer ist Baustart.

Bis zu fünf Millionen Euro sollen bis zum Jahr 2022 in das Objekt fließen. Eine beachtliche Summe, welche die Gemeinde hauptsächlich selbst stemmen muss. Nicht einmal 900 000 Euro stehen Bannewitz an Fördermitteln in Aussicht, um das gesamte Projekt zu finanzieren. Dabei ist das dringend notwendig. Das Haus an der Straße Neues Leben ist völlig überlastet. Grund- und Oberschüler teilen sich Räume. Im Speiseraum wird bereits in fünf Schichten zu Mittag gegessen.

Um diese Situation zu ändern, haben sich die Bannewitzer Großes vorgenommen: In vier Bauabschnitten soll aus dem in die Jahre gekommenen DDR-Bau ein moderner Schulstandort werden – unter einer Voraussetzung: Bannewitz gehört der Grund und Boden, auf dem die Schule steht. Eher erhält die Gemeinde keine finanzielle Unterstützung. Da die Schule aber auf Privatbesitz steht, mussten die Gemeinderäte auf ihrer Sitzung am Dienstag zunächst den Kauf der gut 16 000 Quadratmeter großen Fläche beschließen. Kostenpunkt: rund 500 000 Euro, inklusive Vermessung und Kaufnebenkosten. Damit ist der Weg für das Mammutprojekt frei.

Als Erstes wird ab diesem Sommer an das Bestandsgebäude ein Anbau errichtet, dort, wo jetzt Garagen und ein alter Schornstein stehen, erklärte Sabine Winkler vom Planungsbüro in Kesselsdorf, die zusammen mit der Firma Reinhardt-Architekten aus Helbigsdorf das Bauprojekt plant. In dem Anbau werden später Fachkabinette für die Oberschüler eingerichtet, wie Chemie-, Kunst-, Musik- und Computerraum. Der etwa 1 500 Quadratmeter große Anbau wird exakt so an das alte Gebäude angebaut, dass der Giebel zum Altbau durchbrochen wird und die einzelnen Etagen über ein zentrales Treppenhaus, inklusive Fahrstuhl, vom Neubau begehbar sind. Kostenpunkt des Anbaus: rund zwei Millionen Euro.

Baubeginn der neuen Dreifeldhalle im Jahr 2018?

In einem zweiten Bauabschnitt soll ab 2018 die komplette Heizung im Bestandsgebäude und der angrenzenden Turnhalle erneuert werden. Außerdem hofft die Rathausspitze darauf, im nächsten Jahr mit dem Bau einer neuen Dreifeldhalle beginnen zu können, die im rechten Winkel zum Altbau errichtet wird. Diese soll in Zukunft von den Schülern genauso wie den Sportvereinen der Gemeinde genutzt werden. Kosten hierfür: etwa sechs Millionen Euro. Erst wenn die neue Halle steht – planmäßig 2019 – soll die alte Turnhalle umgebaut werden. Und zwar so, dass – durch eine Zwischendecke getrennt – im oberen Bereich Platz für Klassen- und Horträume wird, und im unteren Bereich eine Mensa entsteht, in der Grund- und Oberschüler essen können.

Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird in einem letzten Abschnitt ab 2020 das alte Schulhaus komplett saniert – und zwar etagenweise, so wie es auch in der Possendorfer Grundschule praktiziert wurde, erklärte Markus Kirchner, Bauamtschef in Bannewitz. Schließlich müsse zunächst der Platz für die Arbeiten geschaffen werden, also die Schüler derweil in andere Räume ausweichen. Ziel ist es, die Grund- und Oberschule vertikal so voneinander zu trennen, dass beiden Schulen eigene Unterrichtsräume zur Verfügung stehen. Das trifft auch auf den Werkraum zu, der bisher gemeinsam genutzt wird. Aktuell lernen 208 Grundschüler in Bannewitz, eigentlich zweizügig. Für die zweite Klassenstufe gibt es aber schon eine dritte Klasse. Ab dem kommenden Schuljahr sollen voraussichtlich auch drei erste Klassen eingerichtet werden, erzählt Kerstin Ryssel, die im Rathaus für die Schulplanung zuständig ist. Die künftige Dreizügigkeit an der Grundschule zeigt, dass der Bedarf nach Platz steigt. Die Kapazitäten des Hauses geben das dauerhaft nicht mehr her.

In der Oberschule sieht das ähnlich aus: 309 Schüler lernen momentan in Bannewitz. Dennoch soll die Oberschule zweizügig bleiben. Bei der Bildungsagentur Dresden sehe man keinen Anlass, die Oberschule dreizügig einzurichten, wie es der Bannewitzer Rathausspitze dort auf Nachfrage mitgeteilt worden sei.

Die Oberschule lädt am Sonnabend, den 4. Februar von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Bei der Gelegenheit können sich künftige Fünftklässler und deren Eltern im Haus umsehen und die Mitmach-Angebote nutzen. Um 11.30 Uhr gibt es eine Informationsveranstaltung.

