Ein Schulhaus mit Weitblick Das Gymnasium Tharandt ist fertig saniert. Für die Schüler ist nun vieles besser.

Das Foyer im Verbindungsbau ist ein besonderer Hingucker. Achilles Markert ist stolz auf den Wandel des Schulhauses.

Gewachsenes Denkmal: Das Evangelische Gymnasium kann wegen seiner Lage auf dem Schulberg nicht räumlich in der Breite erweitert werden.

Dachboden mit Funktion: Wo vorher ein Kaltdach war, büffeln nun die Abiturienten für die Abschlussprüfungen: im Dachgeschoss des Hauses.

Sport frei: Die Turnhalle wurde saniert und Sportgeräte hinter einer Zwischenwand versteckt. Die Unfallgefahr ist gebannt.

Tharandt. Es ist geschafft. Das Dröhnen der Baumaschinen ist verstummt. Im Evangelischen Gymnasium Tharandt nimmt nach gut anderthalbjähriger Bauzeit wieder der ganz normale Schulalltag seinen Lauf. Das Denkmal wurde für 2,5 Millionen Euro umfassend saniert und erweitert. „Wir sind sehr glücklich, dass es geschafft ist und dass vor allem alles so toll geworden ist“, sagt Achilles Markert, Chef des Christlichen Schulvereins Wilsdruffer Land. Der Schulträger musste den Großteil der Summe selbst finanzieren. Mit nur 40 Prozent hat die Sächsische Aufbaubank das Vorhaben unterstützt.

Das Ergebnis der für alle Beteiligten anstrengenden Bauphase kann sich nun sehen lassen: Die veraltete Turnhalle des Gymnasiums ist komplett modernisiert worden. Die zuvor dunklen und kalten Umkleideräume für die Schüler im feuchten Keller des Gebäudes sind nicht wiederzuerkennen: hell, geräumig und mit modernen Sanitäranlagen ausgestattet. Letztere konnten wegen ihres schlechten Zustandes in den vergangenen Jahren gar nicht mehr genutzt werden. „ Es war schlimm“, erinnert sich Achilles Markert kopfschüttelnd an die damaligen Verhältnisse. Wesentlich verbessert hat sich auch die Situation während der Mittagspause: Der alte Speisesaal bot nur Platz für gut 70 Personen. Bei aktuell 318 Gymnasiasten wurde es eng, trotz gestaffelter Mittagsrunden. Jetzt stehen den Schülern neben dem bisherigen Saal noch weitere 52 Plätze zur Verfügung.

Im neuen Verbindungsbau, der sich zwischen Schulhaus und Turnhalle befindet und unmittelbar an den alten Speisesaal angrenzt, wurde ein Foyer geschaffen. Die große Fensterfront sorgt nicht nur für viel Licht und eine herrliche Aussicht ins derzeit winterliche Tharandt, sondern bietet den Schülern auch die Möglichkeit, bei schönem Wetter mit dem Mittagessen raus zu gehen. „Der zusätzliche Platz entspannt die Situation in der Mittagspause schon sehr“, erzählt Markert. Künftig sollen die Schüler auch durch den Verbindungsbau zum Unterricht gehen. Der alte Eingang wird bald nur noch vom Personal genutzt. Das ändert sich aber erst, wenn im Frühjahr der Eingangsbereich außerhalb fertig gepflastert werden kann.

Alternative zur Aula

Im neuen Foyer sieht der Chef des Schulvereins aber nicht nur seine Sprösslinge essen. Auch Vorträge oder Versammlungen sollen hier künftig stattfinden – eine Alternative zur Aula. Diese befindet sich natürlich immer noch im Haus und wurde ebenfalls rundum erneuert. Die Bühne hat in dem großen Raum einen neuen Platz erhalten und die Bestuhlung wurde so verändert, dass sie für mehr als 120 Personen geeignet ist. Außerdem bietet die umlaufende Bank an den Wänden nicht nur weitere Sitzplätze. Dahinter sind die Sockelheizung und Anschlüsse für Laptops versteckt. In der Aula sollen die Schüler auch regelmäßig ihr Abitur schreiben, auch in diesem Jahr. Es ist übrigens erst der dritte Abiturjahrgang des Tharandter Gymnasiums.

Neben ihrer Funktion als Aufführungs- und Versammlungsraum ist die neue Aula nun zugleich auch die Bibliothek des Hauses. Alle wissenschaftliche Literatur hat hier ihren Platz gefunden. Die Belletristik steht nun auf den Fluren, erklärt Achilles Markert, „bereit für die Schüler zum Mitnehmen“.

Die größte Veränderung hat das Dachgeschoss des Schulhauses erfahren. Dort, wo zuvor ein dunkler zugestellter Boden war, lernen jetzt Abiturienten in fünf Kursräumen. „Wo es ging, haben wir die Holzbalken erhalten“, erklärt Achilles Markert. In Kombination mit den hohen Decken, schrägen Wänden und den großen Fensterfronten herrscht hier eine fast schon gemütliche, aber sehr moderne Schulhausatmosphäre – und diese gibt von jeder Seite des Hauses den Blick ins Kerbtal frei.

