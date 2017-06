Ein Schritt in Richtung Überweg In Mühlbach ist ein zusätzlicher Fußweg zwischen der Straße Im Grunde und der Bushaltestelle notwendig.

In Mühlbach möchte man die Tempo-30-Zone ausweiten.

Mühlbachs Schülern soll über die Straße geholfen werden. Eine sogenannte Querungshilfe auf der S 178 in Form einer Mittelinsel wird jetzt favorisiert, damit das Überqueren sicherer wird. Das steht nun nach mehreren Ortsbesichtigungen fest, sagt der Freistaat. Auch in der Auswertung des Verkehrsversuches im Müglitztal wurde das jetzt festgehalten. Für Gemeindeverwaltung und Räte ist das schon seit Jahren klar. Für sie geht es nun um den nächsten Schritt. Und da ist die Gemeinde wieder an der Reihe, sagt der Freistaat.

Notwendig ist nämlich ein zusätzlicher Fußweg zwischen der Straße Im Grunde und der Bushaltestelle, einschließlich einer Erweiterung der bestehenden Grüninsel in Höhe des alten Bahnhofs. Dafür wiederum muss auch die Straße erweitert werden, da sie ja ausreichend breit sein muss, sagt das Wirtschaftsministerium. Da es dabei um bauliche Veränderungen geht, sieht der Freistaat dabei in erster Linie die Gemeinde in der Verantwortung.

Im Zusammenhang mit dieser Querungshilfe sei dann die Ausweitung vom Tempo 30 zu betrachten. Dafür ist wiederum der Landkreis zuständig. Konkrete Planungen gibt es dafür jedoch bisher nicht, sagt das Wirtschaftsministerium.

Gemeinderat Wolfgang Simmert (Feuerwehr Mühlbach) freut sich und ist zugleich überrascht. „Bisher gab es nie eine Information, dass es etwas mit dem Übergang werden könnte.“ Nun werde man das selbstverständlich schnellstmöglich anschieben. Mit dem Bürgermeister habe sich Simmert schon verständigt. (SZ/sab)

