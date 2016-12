Ein Schneckenhaus der Superlative In Bischofswerda soll ein in der Region einzigartiges Kinderhaus entstehen. Doch zuvor ist noch einiges zu tun.

So soll das neue Kinderzentrum aussehen. © Bauplanung Bautzen GmbH

Einen solchen Rundbau gibt es bisher noch nirgends: Ähnlich einer Schnecke soll das künftige Kinderzentrum in Bischofswerda Süd angelegt werden. Der von der Bauplanung Bautzen GmbH erarbeitete Entwurf wurde jetzt im Stadtrat erstmals öffentlich vorgestellt. Änderungen sind allerdings noch möglich, betont die Stadtverwaltung, die die Planung in Auftrag gab.

Unter einem Dach werden zwei Kindereinrichtungen ein neues Domizil finden: die bereits im Stadtteil Süd ansässige „Regenbogenvilla“ und das Kinderhaus „Sonnenschein“, das sich an der Clara-Zetkin-Straße befindet. Jede Tagesstätte bleibt selbstständig und kann weiterhin nach ihrem pädagogischen Konzept arbeiten.

Kinder ab einem Jahr können aufgenommen werden

In jedem der beiden Häuser wird Platz für insgesamt 90 Kinder sein. Für die „Regenbogenvilla“ sind 35 Krippen- und 55 Kindergartenplätze vorgesehen, für das Haus „Sonnenschein“ 20 Krippen- und 70 Kindergartenplätze. Letzteres kann dadurch seine Betreuung von Kleinstkindern ausbauen. „Künftig können wir Kinder ab einem Jahr aufnehmen“, sagt die Leiterin Andrea Eckert. Bisher lag die Altersuntergrenze in ihrem Haus bei zwei Jahren. Personal für die neue Aufgabe ist vorhanden. Drei „Sonnenschein“-Mitarbeiterinnen haben den Abschluss als Krippenerzieherin.

Der Entwurf für die neuen Kinderhäuser ist auf deren Konzepte und Bedürfnisse zugeschnitten, sagte Architekt Holger Sieg bei der Präsentation im Stadtrat. Geplant ist ein einstöckiger Bau, der durch einen Zwischentrakt baulich verbunden wird. Darin wird die Ausgabeküche untergebracht. Jede Kita wird ihren eigenen Zugang haben – das Haus „Sonnenschein“ von der Bonhoefferstraße, die „Regenbogenvilla“ von der Kolbestraße aus.

Neuer Krippenbereich

Für das Haus „Sonnenschein“ wird es drei Gruppenzentren mit je zwei Zimmern geben. „Wir sichern damit, dass sich die Kinder allein bewegen und altersübergreifend begegnen können. Gleichzeitig ist in den Räumen aber auch Kleingruppenarbeit möglich“, sagt Andrea Eckert. Hinzu kommt ein völlig neuer Krippenbereich. Für die jüngsten soll es eine „Nestgruppe“ mit zehn Plätzen geben. Je nach individueller Entwicklung sollen die Krippenkinder gleitend in die Kindergartengruppen integriert werden. Hinzu kommen spezielle Räume, wie Kinderküche, Bewegungs- und Therapieraum. Über solche Räume wird auch die neue „Regenbogenvilla“ verfügen. Für diese Einrichtung sind jeweils vier Gruppenräume für Krippe und Kindergarten vorgesehen. Jedem der vier Krippenzimmer wird ein separater Schlafraum angegliedert. Beide Kindereinrichtungen bekommen mehrere Terrassen; das Haus „Sonnenschein“ zudem eine Galerie. Für jedes Haus stehen große Freiflächen zur Verfügung. Auch sie werden getrennt. Im Gespräch sind dafür Zaun oder Hecke.

4,6 Millionen Euro plant die Stadt für den Neubau. Die bisherige Kostenberechnung des Architekturbüros liegt bei 4,885 Millionen Euro. Ziel sei es, die Vorgaben der Stadt einzuhalten, sagte Holger Sieg. Im Namen der Leiterinnen beider Einrichtungen erklärte Madlen Wild von der „Regenbogenvilla“ im Stadtrat: „Wir wurden von Anfang an in die Planung einbezogen und konnten sagen, was uns wichtig ist.“ Die Wünsche wurden berücksichtigt.

Der Neubau entsteht auf dem Gelände der leer stehenden Schule an der Bonhoefferstraße und Teilen des ehemaligen Schulhofes. Die Schule aus DDR-Zeit wird dafür abgerissen. Bis zum Februar wird an der Planung für beide Kinderhäuser weiter gearbeitet. Dann muss die Stadtverwaltung den Fördermittelantrag einreichen. Der weitere zeitliche Ablauf richtet sich nach dessen Genehmigung. Das Projekt ist im Doppelhaushalt der Stadt für die Jahre 2017/18 eingeplant.

