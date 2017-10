Ein schmerzhafter Albtraum DA-Redakteurin Tina Soltysiak hat als eine von 110 Darstellern als Opfer einer Katastrophe an einer Übung von Rettungsdienst und Kliniken teilgenommen. Es bleibt nicht bei blauen Flecken.

Jede Berührung am Bein schmerzt. Kein Wunder, schließlich ist das linke Schienbein gebrochen. Das wissen die Ärzte und Schwestern bei der Ankunft der Patientin in der Notaufnahme des Klinikums Döbeln aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. DA-Redakteurin Tina Soltysiak ist am Sonnabend eine von über 100 Darstellern während der Katastrophenschützung im Landkreis Mittelsachsen gewesen.

Rund 20 Rettungsfahrzeuge sind zwischen dem Landratsamt Mittweida und den Kliniken gependelt.

Franziska Otto vermisst seit der Gasexplosion ihre Katze. Sie selbst hat unter anderem Schnittwunden.

Maren Altmann vom DRK Ortsverein Striegistal beim Schminken des „Opfers“.

Es ist kurz nach 9 Uhr, als am Sonnabend in Mittweida am Landratsamt der Katastrophenalarm ausgelöst wird. Infolge einer Gasexplosion gibt es über 100 Verletzte. Ich bin eine der zahlreichen Freiwilligen, die sich für die erste große Übung des Landkreises Mittelsachsen als Patientendarsteller gemeldet haben. Zu diesem Zeitpunkt sieht man mir das allerdings noch nicht an. Erst gegen 11.30 Uhr beginnt Maren Altmann damit, meine Verletzungen zu schminken. Die Marbacherin arbeitet als ehrenamtliche Helferin im DRK-Ortsverein Striegistal. Mit Farbe aus dem Wassermalfarbkasten tupft sie mir blaue Flecke auf, schmiert Krustenblut drüber. Schon sieht es aus, als hätte ich Schürfwunden und Hämatome erlitten. „Dermawachs nutze ich als Grundlage zum Modellieren kleinerer Schnittwunden“, erklärt sie. Dann kommt noch ein ordentlicher Schwapp Kunstblut drauf. Sieht verblüffend echt aus. Die größte Wunde ist allerdings mein Schienbeinbruch links, den sie mit Modellierkit und Farbe herrichtet.

Dann heißt es vor allem eins: Warten. Ich zähle als schwer verletzt. Gemeinsam mit Franziska Otto, einem Mit-Opfer, werde ich ab etwa 14 Uhr zum Transport ins Klinikum Döbeln vorbereitet. Wir werden in das zwei Jahre alte Einsatzfahrzeug des sächsischen Katastrophenschutzes geführt. Die 27-Jährige hat unter anderem eine Schnittwunde am Oberschenkel, leidet unter starkem Blutverlust. „Und, ganz wichtig: Meine Katze ist bei der Explosion verschwunden. Um die mache ich mir große Sorgen“, sagt die junge Frau aus Mittweida.

Um 14.27 Uhr ist es dann so weit. Rettungsassistent Tony Teuchner schwingt sich hinters Steuer und gibt Gas. Weil ich sitzend transportiert werde, habe ich die Gelegenheit, nach vorn aus dem Fenster zu schauen. Einige der anderen Verkehrsteilnehmer sollten besser noch mal nachlesen, wie man sich zu verhalten hat, wenn sich ein Rettungswagen mit Sondersignal nähert: Bremsen und rechts ranfahren, nicht selbst Gas geben. Mal schauen, ob die Blitzer, die entlang der B 169 stehen, funktionieren, denke ich laut nach. „Wenn es irgendwie geht, versuchen wir, Blitzerfotos zu vermeiden. Es ist mit einem unheimlichen Verwaltungsaufwand verbunden. Denn es muss nachgewiesen werden, dass tatsächlich eine Einsatzfahrt vorlag. Das wird von verschiedenen Stellen abgefragt und überprüft“, erzählt mir Rettungssanitäter Stefan Oppitz, während Franzi weiter vor sich hinjammert, wo denn ihre Katze abgeblieben ist.

„Es ist eine schwarz-weiße Kurzhaarkatze. Sie ist drei Jahre alt und hört auf den Namen Panda“, erzählt sie – und ich glaube es ihr sofort. „Haben Sie meine Katze gesehen?“ ist deshalb auch die erste Frage, die sie dem Döbelner Klinikpersonal nach unserer Ankunft um 14.50 Uhr entgegenruft.

Dann ist der Moment gekommen: Jetzt darf das große Wehklagen beginnen. „Aaaaah mein Bein, mein Bein. Auaaa, ich kann nicht auftreten, helfen Sie mir! Es tut so schrecklich weh!“ Ich weiß nicht mehr, wie viele Hände nach mir greifen. Natürlich mache ich meine Helfer lautstark darauf aufmerksam, dass ich ja auch Verletzungen an den Armen habe: riesengroße blaue Flecke, Abschürfungen und eine Schnittwunde. Ich werde auf eine Trage gelegt und in ein Behandlungszimmer der Notaufnahme geschoben. Ein Schwall Fragen prasselt auf mich ein: Was ist passiert? Wie ist es zu meinen Verletzungen gekommen? Wo tut es weh? Währenddessen werden mir ein Venenzugang für den Tropf gelegt, Elektroden zur Überwachung meiner Vitalfunktionen aufgeklebt und mein Körper vom Kopf bis zu den Knöcheln abgetastet. „Tut das weh?“ – am Hals und im Beckenbereich verneine ich die Fragen.

Jammern ausdrücklich erwünscht

„Können Sie Ihr Bein strecken?“ Immer, wenn jemand mein linkes Bein berührt, gebe ich Schmerzenslaute von mir. Natürlich kann ich das Bein nicht strecken. Erst, nachdem mir fiktiv mehrere Dosen Schmerzmittel verabreicht wurden, stellt sich Besserung ein. Mein Kreislauf ist stabil. Die Schwestern und Ärzte sind in der Lage, mein Bein vorerst zu schienen. Bevor ich zum Röntgen gebracht werde, versorgt Schwester Annett meine Schnittwunde am rechten Oberarm. Sie zerreißt den Ärmel meines Oberteils, um besser ranzukommen. Wann ich zuletzt etwas gegessen habe, möchte Sergej Strungaru, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, wissen. Denn das fiktive Röntgen hat eine Fraktur des Unterschenkels ergeben. „Das heißt, Ihr Schienbein ist gebrochen. In einer Operation unter Vollnarkose werden die Knochenenden gerichtet und mit einem Titannagel, den wir übers Knie in den Markkanal einführen, stabilisiert“, erklärt mir Prof. Dr. Dirk Uhlmann, Chefarzt der Chirurgie. Zehn Tage müsste ich in der Klinik bleiben. „Der Genesungsprozess würde etwa ein Vierteljahr dauern. Es wäre eine weitere Operation erforderlich, um den Nagel auf demselben Weg wieder zu entfernen. Schwester Annett schiebt mein Krankenbett in einen Gang, holt meine Schuhe aus dem Behandlungszimmer und begutachtet dann noch einmal meine Verletzungen. Sie ist genauso fasziniert wie ich, welche Leistung die „Schminkteams“ in Mittweida vollbracht haben. Sie nimmt mir die Schiene ab und ich hüpfe gut gelaunt von der Trage. Am Sammelpunkt treffe ich Franzi wieder. Katze Panda ist leider noch nicht aufgetaucht. Zusammen mit sechs anderen Patientendarstellern werden wir schließlich nach Mittweida zurückgebracht. Wir melden uns ab. Gegen 16 Uhr ist diese beeindruckende Übung damit für uns beendet.

