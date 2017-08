Ein Schlüssel-Erlebnis Die Dorfkirche in Zeithain hat eine bewegende Geschichte – und sagt uns noch heute etwas.

Einige Jahrhunderte ist der Schlüssel alt, den Zeithains Pfarrerin Grit Skriewe-Schellenberg zeigt. Er passt in die Tür der Sakristei – und erzählt Geschichte. © Sebastian Schultz

Leicht gezückt ist er nicht, der rostige Sicherheitsschlüssel. Mit stolzen 18 Zentimeter Länge passt er auch nicht in die Hosentasche. Er hat Gewicht. Sein Bart erzählt von einem großen Bedürfnis nach Sicherheit. Wer diesen Schlüssel hatte, hatte die Macht, etwas Besonderes aufzuschließen.

Riesig liegt er in den Händen der Gruppe aus der Freien Alternativschule Dresden. Alle zwei Jahre macht eine 5. Klasse auf dem Ökumenischen Pilgerweg Rast in Zeithain, kocht, übernachtet und besucht vor dem Aufbruch am nächsten Tag die Dorfkirche. Jetzt reichen die Kinder den Schlüssel herum. Sie stellen fest: Da, am Kopf, ist er gerissen. „Da hat aber einer viel Kraft und wenig Geduld gehabt“, sagt ein Junge und schmunzelt. Dann stelle ich die Aufgabe: Schaut, wo er passt! Kinderaugen suchen. Die Kinder laufen durch den Raum, über die Emporen, schauen in jeden Winkel, geben den Schlüssel weiter, probieren, helfen sich gegenseitig, wenn er klemmt. Nach einer Weile haben sie es herausgefunden: Er passt in die Sakristeitür.

Die Tür ist gedrungen. Sie läuft oben spitz zu, ist aus festem Eichenholz und mit Blech beschlagen. Viele dicke Nägel stecken im Holz. Es ist eine gotische Tür. Ihr Schloss ist beeindruckend. Viele Bolzen und Federn werden beim Schließen aktiviert. Bis der Schlüssel stockt. Er schließt nicht mehr vollständig. Schade. Kinderhände streichen über das Metall und den Schließmechanismus.

Die sollte keiner so leicht aufbekommen. Die hat etwas beschützt, das wichtig war, sagen die Kinder und schubsen die Tür an. Sie bewegt sich träge und quietscht. Sie ist älter als die Kirche selbst: Vor mehr als 400 Jahren war bei einem Großbrand im Dorf auch die halbe Kirche abgebrannt – die Tür blieb erhalten. Ein Mädchen nimmt staunend den Schlüssel wieder aus der Tür. Sie bewegt sich dabei und quietscht wieder.

Die Kirche sah früher also ganz anders aus, meint ein Mädchen. Ja, sage ich. Wenn die Dorfbewohner ihre Kirche nutzen, werden auch Dinge ausgetauscht, hinzugefügt oder repariert. Oder es ereignet sich Schwerwiegendes: So hatte die Kirche vor 70 Jahren noch bunte Fenster. Als 1945 eine Munitionsfabrik am Dorfrand gesprengt wurde, gingen viele Fenster kaputt. Schlichte klare Scheiben wurden eingesetzt. Nun ist es drinnen sehr hell. „Das hat mir gleich gefallen“, ruft ein Mädchen. Plötzlich haben die Kinder noch andere Fragen: zum dicken Ritter neben dem Altar zum Beispiel. Ich erzähle von Ritter Christoph Heinrich von Schleinitz. Der hatte viel Besitz und viel Verantwortung. Aber er hat auch zwei seiner drei Ehefrauen und 14 seiner 16 Kinder beerdigen müssen, bevor er mit 75 Jahren starb. Die Kinder und ich sind uns rasch einig. Sein stolzes Denkmal will uns wahrscheinlich sagen: Danke Gott, ich hatte ein erfülltes Leben. Denn ich habe geliebt und Liebe erfahren. Ich hoffe, jetzt kehre ich wie meine Familie bei dir ein.

So hat der alte Schlüssel uns ins Gespräch gebracht. Das Schloss, zu dem er gehört, bewegt er nicht mehr. Aber die Geschichte unserer Dorfkirche kann er aufschließen und die Herzen von Menschen, die sich darauf einlassen. Wir verlassen die Kirche. Bei der Umgestaltung des Friedhofes ist vor der Kirche ein kleiner Platz mit Blick auf den Dorfteich entstanden. Ich rege ein Lied an, zu dem ich Tanzschritte kenne. Wir gehen tanzend auseinander mit dem Wunsch „Wir wünschen Frieden euch allen, Frieden aller Welt.“

Die Autorin ist Pfarrerin im Kirchspiel Zeithain.

zur Startseite