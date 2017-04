Ein Schloss für jedermann Der Schlossverein hat schon viel erreicht. Jetzt wurden die Struppener dafür ausgezeichnet.

Jürgen Söcknick vom Vorstand des Struppener Schlossvereins lädt zum Besuch des historischen Gebäudes ein. Der Saal kann auch für Familienfeiern gemietet werden.

Außen und innen sind immer noch Bauarbeiten nötig. Die werden Stück für Stück abgearbeitet. Damit es schneller geht, gab es jetzt eine besondere Unterstützung.

Wer eine große Feier plant, ist im Schloss Struppen an der richtigen Adresse. Für Hochzeiten, andere Familienfeiern oder Vereinsfeste kann das historische Schloss gemietet werden. Doch erst einmal feiert der Schlossverein selbst. Und zwar den Titel Verein des Jahres 2016.

Ende Januar fällte eine Jury aus Vertretern der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und der SZ die Entscheidung zum Titel. In den Kategorien Sport, Kultur und Soziales wurden jeweils drei Preisträger ausgewählt. Am Donnerstagabend dann die große Überraschung für den Schlossverein: In der Kategorie Kultur machten die Struppener das Rennen. Ihr Platz 1 ist mit 3 000 Euro dotiert.

Die Mitglieder kümmern sich bereits seit 2008 um den Erhalt des historischen Gemäuers – damals noch unter dem Vereinsnamen „Kunst- und Handwerkerforum Schloss Struppen“. Derzeit engagieren sich etwa zwanzig Mitglieder für die denkmalgerechte Instandsetzung und Sanierung des Gebäudes. Sie möchten mit dem Schloss einen kulturellen und touristischen Anlaufpunkt in der Region schaffen. Dafür lässt sich der Verein einiges einfallen. Er organisiert Ausstellungen, Konzerte, Aufführungen und Feste. Auch in diesem Jahr sind für Besucher des Schlosses einige Höhepunkte vorbereitet.

Theater und Picknick

Gleich zweimal wird der Verein die Theatergruppe Spielbrett aus Dresden nach Struppen holen. Im Juni führen die Amateurschauspieler die Komödie „Offene Zweierbeziehung“ im Schloss auf. Im Juli machen sie auf ihrer Planwagentour auch Halt in Struppen, um eine Variante von Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ zu zeigen. „Einen besonders schönen Nachmittag können Besucher beim Sommer-Picknick am Schloss verleben“, sagt Jürgen Söcknick vom Verein. Im Park kann jeder zur musikalischen Untermalung eines holländischen Songschreibers die Seele baumeln lassen. Dazu braucht es nicht viel: eine Decke und eventuell etwas Verpflegung. Der Verein wird aber auch grillen, verrät Jürgen Söcknick.

Geschichtsinteressierte können sich aber auch durch das Schloss führen lassen und erfahren dabei von Heidi Schweizer Interessantes über dessen Vergangenheit, aber auch über die Historie Struppens. Die Termine für die Führungen sind auf der Internetseite des Vereins zu finden.

Zu Pfingsten findet eine besondere Führung bei Mondschein statt. Dazu verrät Heidi Schweizer nur so viel: „Wir stoßen mit einem Glas Sekt an. Später gibt es dann noch eine Überraschung.“ Gruppen ab zehn Personen führt Heidi Schweizer auch gern zu vereinbarten Terminen. Der Verein freut sich über Spenden der Besucher.

Denn im Schloss wird fieberhaft gearbeitet. Eine ordnungsgemäße Fluchttreppe muss angelegt werden, und im Obergeschoss fehlen noch Sanitäranlagen. Ob alles wie geplant bis Ende April fertig wird, kann Vereinsvorsitzender Dirk Ihlenfeldt derzeit noch nicht genau sagen. Aber es werde so weit fertig sein, dass der Verein und seine Besucher vernünftig in die Veranstaltungssaison starten können.

