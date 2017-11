Ein Schleier wird gelüftet Alle reden über den Islam. Aber wie sieht das Leben im Morgenland wirklich aus? Darum geht es eine Woche lang in Schmochtitz.

Das Kopftuch ist das Symbol für eine Muslima schlechthin – doch wie leben die Menschen im „Morgenland“ tatsächlich? © PR

Eine ganze Woche lang geht es in der St.-Benno-Kirche in Schmochtitz um das „Leben im Morgenland“. Der Landkreis Bautzen und das Bischof-Benno-Haus laden für den 13. bis 17. November zu fünf Abendveranstaltungen ein.

Konflikte und Missverständnisse im Zusammenleben mit Menschen anderer Kulturen entstehen oft durch zu wenig Hintergrundwissen über Kultur, Tradition, Religion oder auch politische Zusammenhänge. Im Rahmen dieser Bildungs- und Begegnungswoche bieten die Veranstalter die Gelegenheit, sich über das Leben im Morgenland zu informieren. Dabei wird der Glauben ebenso betrachtet wie das Familienleben und die Kunst. Auch die aktuelle politische Lage wird Teil der Vorträge sein.

Am Montag und Dienstag spricht die Islamwissenschaftlerin Miriam Holmer aus Jerusalem in diesem Rahmen über die „Grundlagen des Islam und die Auswirkungen auf den Umgang mit Flüchtlingen“. Viele der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, stammen aus Ländern, die stark islamisch geprägt sind. Die Vorträge an beiden Abenden geben einen Überblick über theologische und geschichtliche Hintergründe, die das Leben und die Wertvorstellungen von Muslimen prägen.

Einblicke in eine arabische Familie

Die dritte Veranstaltung am Mittwoch ist ein Konzert mit dem Trio Aguas aus Dresden. Es erklingt Weltmusik mit armenischem Flair. Am Donnerstag gibt die arabische Friedensaktivistin, Reiseleiterin und Buchautorin Faten Mukarker „Einblicke in die arabische Familie und die Besonderheit im Umgang mit ihnen als Flüchtlinge“. Faten Mukarker ist in Bonn aufgewachsen, da ihr Vater in Deutschland eine Anstellung gefunden hatte. Sie wurde als 20-Jährige in der Westbank verheiratet und lebt seit dem in Beit Jala. Faten Mukarker gehört der griechisch-orthodoxen Kirche an.

In der letzten Veranstaltung der Bildungs- und Begegnungswoche „Leben im Morgenland“ spricht der Nahostkorrespondent Johannes Gerloff zum Thema „Politische Dimensionen der arabischen Fluchtbewegung“. Johannes Gerloff ist Theologe, Journalist und Buchautor. Seit 1994 lebt er mit seiner Familie in Jerusalem. Als Nahostkorrespondent verschiedener Medien im deutschsprachigen Raum hat er in den vergangenen zwei Jahrzehnten aus dem Nahen Osten berichtet. Inhaltlich geht Gerloff in seinem Bericht auf die Lage im Nahen Osten und deren historische, gesellschaftliche und politische Hintergründe ein. (szo)

13. – 17. November, St.-Benno-Kirche Schmochtitz, die Vorträge sind kostenfrei, der Konzerteintritt kostet 9 Euro. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr.

Anmeldung: www.landkreis-bautzen.de/morgenland

