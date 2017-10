„Ein Schlag ins Gesicht“ Die geplante Schließung der Geburtenstation sorgt auch in der Kreis-CDU für Ärger. Deren Chef in Bischofswerda übt scharfe Kritik.

Im Krankenhaus Bischofswerda soll es bald keine Geburtenstation mehr geben. Das ruft Kritiker auf den Plan. © Steffen Unger

Die CDU in Bischofswerda hat die Entscheidung des Kreises, die Geburtenstation in Bischofswerda zu schließen, auf ungewöhnlich scharfe Art und Weise kritisiert. Der Vorsitzende des Regionalverbands Dr. Bernd Grüber schrieb einen offenen Brief an den Kreisverband und die CDU-Fraktion im Kreistag. „Einen besseren Wahlkampf für die Populisten am rechten Rand kann man als Vorsitzender einer Partei, die (noch) die stärkste Fraktion im Kreis stellt, wohl kaum machen“, formuliert er an die Adresse von Michael Harig (CDU). Der Landrat hatte zuvor die Entscheidung verteidigt: „Die Schließung der Geburtenstation hat nichts mit einer Schädigung oder einem Abhängen der Stadt Bischofswerda zu tun.“

Bernd Grüber kritisiert, dass weder mit der Stadt noch mit den Bürgern und den CDU-Verantwortlichen der Region vorab das Gespräch gesucht wurde. Die Schiebocker CDU hatte erst in einer erweiterten Kreisvorstandssitzung am Dienstagabend von der Entscheidung erfahren. Kurz zuvor hatten die Oberlausitz-Kliniken bereits in einer Pressemitteilung über den Schritt informiert. „In der Sitzung wurde von vielen der Teilnehmer betont, dass der ländliche Raum mit seinen Problemen stärkere Berücksichtigung finden muss, wenn wir die Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen wollen“, schreibt Bernd Grüber. „Vor dem Hintergrund der am selben Abend bekannt gewordenen Entscheidung, fühle ich mich im Nachhinein ziemlich verarscht und hätte meine Zeit sicherlich besser nutzen können.“ Er sehe „zappenduster“ für die CDU bei den Wahlen 2019. (SZ)

