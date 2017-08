Ein Schläger, drei Verletzte Nach einem Streit landet ein Trio im Krankenhaus. Hat der mutmaßliche Täter sie wirklich allein niedergeschlagen?

Wegen Körperverletzung steht ein 27-Jähriger (r.) derzeit in Riesa vor Gericht. Er soll drei Männer vor dem Pub in der Klötzerstraße zum Teil schwer verletzt haben. Aber hat er als einziger zugeschlagen? © LKW

Als die Polizei vor dem Pub an der Klötzerstraße eintrifft, liegt das erste Opfer schon im Krankenwagen. „Der Mann war nicht mehr ansprechbar“, sagt einer der beiden Beamten, die zuerst am Tatort eintreffen. „Ein anderer hatte seine Zähne in der Hand.“ Das dritte Opfer kommt noch glimpflich davon, hat lediglich eine blutige Lippe und ein paar lockere Zähne.

Der junge Mann, der das Trio im Januar 2015 im Alleingang derart zugerichtet haben soll, sitzt nun auf der Anklagebank. Bei einer vorangegangenen Gerichtsverhandlung im Sommer 2016 hatten verschiedene Zeugen ihn belastet. Angeklagt waren ursprünglich zwei andere. Der Schlägerei Anfang 2015 ist ein Streit am Puschkinplatz vorangegangen. Eigentlich wollen die drei Geschädigten nur einen Geburtstag nachfeiern. Als sie am Abend über den Platz laufen, haben sie schon einiges getrunken – und sind laut. Eine Frau, die mit ihrem Hund Gassi geht, beschwert sich darüber. Es gibt ein kurzes Wortgefecht, in dem wohl auch einige Schimpfwörter fallen.

Was die drei alkoholisierten Männer zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Die Frau ist die Freundin eines stadtbekannten Drogenhändlers. „Sie ging dann in ein Haus und rief aus dem Fenster, dass gleich jemand runter kommt“, erinnert sich eines der späteren Opfer. Die drei lassen sich von einem Freund im Auto abholen und die wenigen Meter bis vors Pub fahren. Dort erhält einer schon per Telefon die Warnung, dass es gleich Stress geben werde. Wenig später werden sie von drei oder vier jungen Männern vor die Tür gebeten. „Wir standen dann in einer Reihe, und er hat jedem von uns einen Schlag gegeben“, erzählt der 28-Jährige, den es am schlimmsten erwischt hat. „Ich war dann etwas benommen, und habe noch einen zweiten Schlag abbekommen. Von wem, weiß ich nicht.“ Die wenigen Faustschläge genügen, um ihm einen längeren Krankenhausaufenthalt zu bescheren. Tagelang kann er weder sprechen noch beißen, bis heute hat er zwei Platten im Kiefer. Die übrigen seien nach einem Jahr entfernt worden.

Zeugen fühlen sich bedroht

Ob der 27-jährige Angeklagte die drei Männer tatsächlich im Alleingang vermöbelt hat oder auch andere aus der Gruppe zuschlugen, diese Frage muss derzeit das Schöffengericht klären. Zeugen erzählen, er sei Kampfsportler, ganz abwegig scheint es da nicht, dass mit drei einzelnen Schlägen solchen Schaden anrichten konnte. Ein Kind von Traurigkeit ist der Mann jedenfalls nicht. Derzeit läuft auch ein Verfahren in Dresden gegen ihn, wegen verschiedener Drogendelikte. Ihm droht deshalb eine mehrjährige Haftstrafe. Sein Verteidiger hat aber Zweifel an der Einzeltäterschaft – und verweist auf Kurznachrichten aus dem Handy-Dienst Whatsapp. Die entstanden kurz vor dem ersten Prozess im Jahr 2016 und legen eine Absprache zwischen einigen Zeugen und den beiden damals Angeklagten nahe. Auch das 28-jährige Opfer machte damals widersprüchliche Angaben. Er macht kaum einen Hehl daraus, dass er am liebsten gar nichts mehr sagen würde. Er habe den Kanal voll, schließlich müsse er nun schon zum dritten Mal zum Gericht rennen. Offensichtlich hat er Angst. Er wolle sich in Riesa noch auf die Straße trauen können, sagt er mehrmals. Auch die Mutter des zweiten Opfers sagt aus, ihr Sohn sei schon bedroht worden. Eigentlich sei doch in der letzten Verhandlung alles gesagt worden.

Telefonverbot im Gerichtssaal

Doch so einfach ist es eben nicht, erklärt der vorsitzende Richter Alexander Keller. Schließlich müsse sich das Gericht ein genaues Bild davon machen, wie glaubwürdig die einzelnen Aussagen sind. Ein schriftliches Protokoll genügt dafür in der Regel nicht. Und auch schweigen dürfen die Zeugen eben nicht ohne Weiteres.

Damit sich die Zeugen diesmal nicht absprechen können, erlässt der vorsitzende Richter Alexander Keller ein Handy-Verbot. Angesichts der vorliegenden Whatsapp-Gespräche und der ersten Zeugenaussagen scheint es durchaus möglich, dass der 27-Jährige nicht als einziger zugelangt hatte – und das einer der beiden Verdächtigen aus dem Sommer 2016 zu Unrecht freigesprochen wurde. Der 29 Jahre alte Deutsche macht während der Verhandlung am Mittwoch jedenfalls von seinem Zeugenrecht Gebrauch, keine Angaben zu machen, die ihn selbst belasten könnten. Ein weiterer Zeuge – auch er war damals angeklagt – belastet den mutmaßlichen Schläger dagegen mit seiner Aussage. Nach der Verhandlung im Sommer 2016 habe er geprahlt, „die drei Typen weggeschlagen“ zu haben. Die beiden haben allerdings gute Gründe, gegen den Angeklagten auszusagen und ihm die alleinige Schuld in die Schuhe zu schieben, sagt Verteidiger Stefan Heinemann. Denn sein Mandant habe zuletzt vor Gericht umfangreich gegen seine ehemaligen Komplizen aus dem Drogenmilieu ausgesagt, weswegen mittlerweile schon mehrere Männer zu Haftstrafen verurteilt wurden. Der Prozess wird fortgesetzt.

