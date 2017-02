Ein Schild sagt mehr als Tausend Brüllaffen Mit einer Plakataktion wirbt die Stadt für mehr Respekt –mit überraschenden Gästen.

Volleyballstar Eva Hodanová vom Dresdner SC unterstützt die Fair-Play-Kampagne. © René Meinig

Volleyballfans sind eher weniger dafür bekannt, dass sie nach dem Spiel betrunken, grölend und randalierend durch die Innenstadt ziehen. Trotzdem ist es Eva Hodanová ein Bedürfnis, bei der Vorstellung einer neuen Kampagne für Fair Play auf und abseits des Platzes dabei zu sein. Die 23-jährige großgewachsene Tschechin spielt seit dieser Saison für die Volleyballerinnen des Dresdner SC. „Fair Play ist nicht nur für Spieler und Schiedsrichter wichtig, sondern auch für die Zuschauer und alle ringsherum“, sagt sie. Eine klare Ansage an alle Brüllaffen unter den Fans, die sportlichen Wettstreit viel zu oft mit aggressivem Chaotentum verwechseln.

Es sind Worte, die Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) gefallen dürften. Stellvertretend für den Kriminalpräventiven Rat der Stadt stellte er am Montag die Plakatkampagne vor: Mit dem schlichten Schriftzug „Fair Play – auf jedem Platz“ will die Stadt für mehr Respekt in der Gesellschaft werben. Er habe das Gefühl, dass das Wort „fair“ in letzter Zeit in Dresden „ein bisschen zu kurz gekommen“ sei. „Auch im alltäglichen Miteinander sollte ein fairer Umgang für jeden selbstverständlich sein.“

Bis zum 14. März werden nun die insgesamt 268 leuchtend gelben Poster in der ganzen Stadt zu sehen sein. Zu den Unterstützern der Kampagne gehören neben dem DSC auch die Eislöwen und das Fanprojekt Dresden.

Der Kriminalpräventive Rat wird geleitet vom Ersten Bürgermeister und dem Polizeipräsidenten. In dem Rat erarbeiten Stadträte und Vereine Maßnahmen, um die Kriminalität in der Stadt zu verringern.

