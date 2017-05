Ein Schiff wird kommen Zur Einweihung der Kombüse-Strandkost kommen auch die Zukunftspläne am Nordufer des Bärwalder Sees zur Sprache.

Die Kombüse-Strandkost eröffnet am Sonntag bei Sonnenschein am Bärwalder See. Gleichzeitig informieren Armin Hoffmann (2. von links) und Bürgermeister Achim Junker zu den Investitionen. Mit seiner Frau (2. von links) plant Hoffmann Großes am See. © Jost Schmidtchen

Es geht voran am Bärwalder See. Das ist das Fazit der Pressekonferenz mit Armin Hoffmann, dem Geschäftsführer des Unternehmens Hotel- und Erlebnispark Oberlausitz und Boxbergs Bürgermeister Achim Junker. „Mit dem neuen Investor haben wir einen guten Partner gefunden“, sagt der Bürgermeister. Ideen, die 2013 entstanden, werden in den nächsten Jahren schrittweise Realität.

Zugleich ist der Termin am Sonntagmorgen die Eröffnung des neuen Imbiss Kombüse-Strandkost. An Gratulanten mangelt es nicht. Spontan haben viele Gäste Blumen mitgebracht. Gekommen sind auch viele ehemalige Gemeinderäte und Wegbegleiter des Bärwalder Sees aus der Ära von Altbürgermeister Roland Trunsch. Sie alle haben in jahrelanger Mühe das auf den Weg gebracht, was Armin Hoffmann nun fortführt. Zukünftig wird der neu eröffnete Imbiss auch die Pausenversorgung des Theaters übernehmen und ab dem nächsten Jahr die Gastronomie auf dem Ausflugsschiff. Außerdem bietet sie 30 Strandkörbe zum Verleih an.

Belebt werden auch wieder die Kleinkunstveranstaltungen im Theater im Ohr. Schon am 27. Mai um 18 Uhr geht es los mit einem Otto-Reutter-Abend. Auch rund um die Kombüse-Strandkost wird es Veranstaltungen geben. Den Auftakt gibt es am 3. Juni mit dem Kindertag.

Vieles der Freizeitangebote wird auf die Lausitz verweisen. Vielleicht auch der Schiffsname, aber der ist noch ein Geheimnis. Anders hingegen sieht das bei der Adventure-Golf-Anlage aus. Ihr wird eine Landkarte der Lausitz unterlegt und jedes Golfloch präsentiert in mehreren Sprachen ein touristisches Ziel von Bad Muskau bis zum Hochwald und von Kamenz bis Görlitz. Typisch für die Lausitz soll auch einmal die Ferienhaussiedlung aussehen, dort sind der Bau von 30 Umgebindehäusern und einer Kirche mit dörflichem Charakter angedacht. Armin Hoffmann sieht als Zielgruppen bei den Besuchern des Bärwalder Sees zukünftig erlebnishungrige Senioren, Familien, Genießer und sportlich Aktive.

Ziel aller Investitionen ist es, im Umkreis von 140 Kilometern – zwischen dem Zittauer Gebirge und dem Spreewald – den Bärwalder See als einen attraktiven Punkt für Ausflüge innerhalb einer Autostunde hervorzuheben. „Damit wird er zum Top-Ausflugsziel im Lausitzer Seenland“, so Armin Hoffmann. „Bis 2022 wird der Bärwalder See zur beliebtesten Sommerfrische Sachsens werden. Auch für Gäste aus den Nachbarländern Polen und Tschechien“.

