Ein Schiff geht auf die Reise Schüler, Lehrer und Eltern von Dresdens internationaler Schule (DIS) sammeln Geld auf einem Benefiz-Konzert für die Rettung Schiffbrüchiger.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kunstlehrerin Angela Zimmermann und Mathelehrer James Glendinning starteten die Initiative fürs Benefiz-Konzert und setzen am Samstag alle Segel, damit die Spenden-Karavelle richtig Fahrt aufnimmt. © Stefan Becker Kunstlehrerin Angela Zimmermann und Mathelehrer James Glendinning starteten die Initiative fürs Benefiz-Konzert und setzen am Samstag alle Segel, damit die Spenden-Karavelle richtig Fahrt aufnimmt.

„Mission Lifeline“-Initiator Axel Steier im Angesicht der Spendenbox.

Die Gitarren stehen unter Strom, die Verstärker haben Saft und die Segel sind gesetzt: Am Samstag lädt Dresdens internationale Schule (DIS) ein zu „Talaki rocks“. Zwei Bands und zwei Solisten greifen in die Saiten, trommeln auf Fellen, pusten ins Blech und blasen allen den Marsch, die es immer noch nicht gehört haben: Dresden sammelt für ein Rettungsschiff.

Damit die Symbolik passt, baut Kunstlehrerin Angela Zimmermann mit ihren Schülern an einer segellastigen Spenden-Karavelle. Das weiße Boot soll durchs wogende Publikum gleiten und überall dort andocken, wo Gäste Geld locker machen für die gute Sache.

Die trägt den Namen „Mission Lifeline“ und gilt als das nächste ambitionierte Projekt der Initiatoren des Dresden-Balkan-Konvois. Auf der Brücke der Initiative steht Steuermann Axel Steier. Wo er kann, wirbt der Unternehmer für die Idee, von Dresden aus ein privat finanziertes Rettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken, um Flüchtlinge in Seenot in einen sicheren Hafen zu bringen.

Ein passendes Schiff habe die Mission bereist auf den Färöer Inseln gefunden, bloß fehle es noch am Geld für den Kauf, sagt Steier. Über die 150 in Sachsen verteilten Spendenboxen seien im vergangenen halben Jahr schon an die 26 000 Euro zusammengekommen, doch bleibe noch Luft nach oben.

Die Seenotrettung hatten auch Angela Zimmermann und ihr Kollege James Glendinning im Fokus, als sie überlegten, welche Hilfsorganisation die gesammelten Spendengelder des Benefiz-Konzerts „Talaki rocks“ erhalten sollte. Das arabische Wort „Talaki“ heißt Zusammenkommen und steht in der DIS für temporäre Treffen von Flüchtlingen und den 500 Schülern, die selbst aus 50 verschiedenen Nationen kommen.

Das Konzert sei nun die musikalische Premiere im Konzertsaal der Musikhochschule Carl Maria von Weber, sagt Zimmermann. Neben den Lokalmatadoren „Banda Internationale“ tritt auch die Schulkapelle „The DIStorsions“ auf sowie die Solisten Cesar Maria Garcia und Eduardo Mota.

Bei der Suche nach einem geeigneten Empfänger für die Spenden stieß Mathe-Lehrer Glendinning vor Monaten auf die Dresdner Seenotretter. Steier berichtete in der Schule, was die „Mission Lifeline“ plant gegen die Misere im Mittelmeer und sofort nahmen sich einige Schüler selbst des Themas an und trugen es weiter in andere Schulen, erzählen die beiden Lehrer: Auf die Weise nimmt die „Mission“ immer weiter Fahrt auf.

So möge es auch der noch namenlosen Spenden-Karavelle ergehen, die am Samstag zur Schiffstaufe vom Stapel läuft, sagen die Talaki-Pädagogen: Nach dem Konzert soll das Schiff von Spender zu Spender schippern, sich in Unternehmen zeigen und Praxen, in Galerien und vielleicht sogar einmal im Stadion und anderen Städten. Fans vom Fußballclub St Pauli habe angefragt, ob „Mission Lifeline“ das Projekt nicht vielleicht in einer Halbzeitpause am Millerntor präsentieren wolle, erzählt Axel Steier.

Auch wenn Dresden und Hamburg rein fußballerisch gerade einige Tabellenplätze trennen, bleibt doch die Elbe als ewige Verbindung. Vor dem maritimen Hintergrund hoffen die Veranstalter von „Talaki rocks!" am Samstag auf viele Gäste und einen guten Sound für alle, auf dass das Benefiz-Konzert hohe Wellen schlägt im zwanzigsten Jahr seit Bestehen der Schule. (szo/stb)









