Ein Schiebocker bei Weltmeisterschaften Thomas Wilke ist in vielen Stadien zu Hause – als Mitglied der Spielleute Bischofswerda und weltweit als Volunteer.

Anekdoten, Lustiges und zum Teil auch Nachdenkliches aus der Welt des Sports gibt es in Bischofswerda zu hören. © Uwe Soeder

Sie arbeiten im Hintergrund, damit Spitzensportler bei Meisterschaften Top-Bedingungen haben. Sie helfen im Stadion und an den Wettkampfstrecken, beim Empfang im Hotel, bei der Akkreditierung der Journalisten oder im IT-Bereich. Einige Tausend Freiwillige, sogenannte Volunteers, werden gebraucht, um sportliche Großereignisse, wie Europa- und Weltmeisterschaften, personell abzusichern. Der Bischofswerdaer Thomas Wilke ist einer von ihnen. Beim nächsten Sportstammtisch der Buchhandlung Heinrich an diesem Donnerstag berichtet er über seine Arbeit im Freiwilligendienst, die ihn unter anderem schon zu Weltmeisterschaften im Alpine Ski, zur Leichtathletik-EM 2014 nach Zürich und im vergangenen Jahr zum Nordic Triple nach Seelfeld führte.

Die Besucher erwarten an diesem Abend Anekdoten, Lustiges und zum Teil auch Nachdenkliches aus der Welt des Sports, erzählt von einem, der den Top-Athleten ganz nahe kommt. Thomas Wilke ist seit vielen Jahren mit dem Sport eng verbunden. Seit 1979 ist er Mitglied im Spielmannszug Bischofswerda. Er engagiert sich auf Kreis- und Landesebene für den Sport vor Ort. Er ist einer, der den Breiten- wie den Leistungssport gleichermaßen kennt. Die Besucher des Sportstammtisches, der am Donnerstag 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Bischofswerda, Kirchplatz 2 eröffnet wird, dürfen sich auf eine Erzählreise „vom Sportfest bis zur Weltmeisterschaft“ freuen. Karten für fünf Euro gibt es in der Buchhandlung Heinrich, Kirchstraße, und an der Abendkasse. (SZ)

