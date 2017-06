Ein Schiebock auf Abwegen Bischofswerdas größter Vermieter macht aus einem Brand- ein Vorzeigehaus. Nicht nur mit der Fassade, die aus dem Rahmen fällt.

Man hört es förmlich krachen. Mit Karacho prescht ein Schiebock durch die Giebelwand eines Bischofswerdaer Wohnhauses an der Kamenzer Straße. Der Schwung ist so groß, dass die stadttypische Schubkarre am anderen Giebel wieder rausschießt. Schaden gibt’s diesmal nicht wirklich. In beiden Fällen wurde der Schiebock gemalt. Der Geißmannsdorfer Wandmaler Uwe Gloge-Häntschel, nicht nur in Bischofswerda gefragt, schob den Auftrag auf Bitte der städtischen Wohnungswirt und Bau GmbH (WuB) kurzfristig ein.

Die schuf mit dem Haus einen echten Hingucker in der Stadt. Vor einem Jahr sah das ganz anders aus. Ein Mieter hatte am Morgen des 28. Juni seine Wohnung in Brand gesetzt und nicht nur die, sondern auch die Wohnungen mehrerer Nachbarn stark beschädigt. Der Verursacher sprang anschließend aus dem Fenster im ersten Stock und verletzte sich dabei schwer. Zum Glück gab es keine weiteren Verletzten. Sämtliche Mieter, darunter mehrere hochbetagte, zum Teil auf Pflege angewiesene Menschen, mussten ihre angestammten vier Wände verlassen und bei Verwandten oder Pflegediensten unterkommen. Drei der 14 Wohnungen waren unbewohnbar, weitere vier stark in Mitleidenschaft gezogen, sagt WuB-Geschäftsführer Andreas Wendler. Zuletzt waren noch fünf Wohnungen im Haus vermietet.

Die Sanierung ist fast beendet

Bereits kurz nach dem Feuer hatte Andreas Wendler erwogen, nicht nur den Brandschaden beseitigen zu lassen, sondern das in den 1950er-Jahren errichtete Haus von Grund auf zu sanieren. Das wird nun getan. Die Arbeiten stehen vor dem Abschluss. Nicht nur die Fassade wurde erneuert. Innen wurden Fußböden, Türen, Stromleitungen und Bäder modernisiert. Wohnungszuschnitte wurden zum Teil verändert. Eine größere Wohnung wurde geteilt, sodass es jetzt 15 Wohnungen im Haus gibt. Zur Rückseite hin werden noch Balkons angebaut; im Hof entstehen Pkw-Stellplätze, einer für jede Wohnung. Das Gebäude beherbergt Zwei-Raum-Wohnungen, die zwischen 50 und 60 Quadratmeter groß sind. Die Kaltmieten liegen je nach Geschoss zwischen 5,50 und 5,80 Euro pro Quadratmeter, sagte Andreas Wendler auf Nachfrage der SZ. Zwei der ehemals 14 Mieter bleiben in diesem Haus. Ein Dritter ist bereits neu eingezogen. Es gibt mehrere Reservierungen, aber auch Wohnungen, die noch zu haben sind.

Der Brand im vergangenen Sommer hatte einen Schaden von 275 000 Euro verursacht. Die Komplettsanierung kostet Bischofswerdas größten Vermieter rund 715 000 Euro. Für Oberbürgermeister Holm Große (parteilos), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der städtischen Gesellschaft, ein Zeichen für die wirtschaftliche Kraft und Leistungsfähigkeit von Stadt und Unternehmen.

Gäste durch die Stadt leiten

Dort, wo sich das Haus befindet, ist die Kamenzer Straße abschüssig. Der Schiebock auf Abwegen rollt stadteinwärts, ganz bewusst. Schließlich wolle man Menschen nach Bischofswerda ziehen, sagen Oberbürgermeister und WuB-Geschäftsführer. Der Schiebock als Bischofswerdaer Markenzeichen könnte dabei künftig Gäste durch die Stadt leiten. Andreas Wendler hatte diese Vision und den zurzeit laufenden Schiebock-Wettbewerb im Hinterkopf, als er Uwe Gloge-Häntschel wegen der Wandbilder ansprach. „Vielleicht ist es für den einen oder anderen Motivation, sich noch am Wettbewerb zu beteiligen“, sagt Andreas Wendler.

Für den Künstler war der Auftrag alles andere als Routine. „Ab und zu brauche ich mal eine Herausforderung, und das war eine“, sagt Uwe Gloge-Häntschel. Vor allem der Perspektive wegen. Seine Schiebock-Bilder befinden sich in einer Höhe von etwa acht Metern. Der Betrachter sieht sie aber von unten. Und da kann man sich gewaltig verschätzen. Allein das Rad des Schiebocks in Richtung Innenstadt ist über zwei Meter groß. Der Schiebock, der scheinbar durchs Wohnhaus prescht, habe „Dynamik und Esprit“, lobt OB Große das Kunstwerk.

Im Rahmen eines von Bischofswerdaer Bürgern und der Stadtverwaltung initiierten Wettbewerbes werden die originellsten Ideen gesucht, den Schiebock im Stadtbild sichtbar zu machen. Nicht nur als Schmuck fürs Festwochenende zur 790-Jahrfeier im September, sondern als Markenzeichen auf Jahre. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 18. August. Die Preisträger werden zum Tag der offenen Hinterhöfe am zweiten Wochenende im September bekannt gegeben.

Das Formblatt für die Wettbewerbsteilnahme und weitere Informationen unter www.bischofswerda.de/790-jahre

