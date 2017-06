Gerichtsbericht Ein schickes Auto musste sein Um an einen Kredit zu kommen, hatte ein Mann bei seiner Bank falsche Angaben gemacht. Vor Gericht bestreitet er das.

© Symbolfoto/André Braun

Dippoldiswalde. Schon immer, so berichtet die Zeugin, sei ihr ehemaliger Lebensgefährte in Finanzdingen unzuverlässig gewesen. Rechnungen habe er oft so lange liegen lassen, bis Mahnungen kamen. Da sie damit nicht umgehen konnte, habe sie am Anfang der 17 Jahre dauernden Beziehung zu dem Fernfahrer dessen Außenstände noch bezahlt, sagt die Frau. Später aber nicht mehr.

Vor sieben Jahren begann es aber, in der Partnerschaft zu kriseln. Ab da häuften sich wieder unbezahlte Rechnungen. „Deswegen war ich auch dagegen, als er sich ein neues Auto kaufen wollte“, erzählt die Tierärztin aus Dippoldiswalde. Anfang Januar 2014 stand dann der neue Wagen vor der Tür. Als sie nachfragte, erklärte ihr Partner lediglich, dass er dafür einen Kredit aufgenommen hatte.

Erst nachdem die Beziehung im Frühjahr 2015 endgültig zerbrochen und ihr Lebensgefährte bei ihr ausgezogen war, entdeckte sie in ihren Unterlagen einen verschlossenen Umschlag. Dieser enthielt einen Kreditvertrag für einen Subaru über eine Summe von 32 760 Euro. Darlehensnehmer war ihr ehemaliger Partner. Sie selber war als Bürgin eingesetzt worden. Da sie aber niemals um eine Bürgschaft gebeten worden war, geschweige denn, dass sie einen solchen Vertrag unterschrieben hatte, erstattete sie Anzeige.

Nun muss sich ihr Ex wegen Betrugs am Amtsgericht in Dippoldiswalde verantworten. Aber nicht nur sie soll der Deutsche hinters Licht geführt haben, auch das Autohaus. Dort hatte er im Vorfeld des Pkw-Kaufs eine falsche Selbstauskunft eingereicht. Obwohl er damals wegen einer Schulterverletzung krankgeschrieben war, hatte er darin sein Arbeitseinkommen statt des Krankengeldes angegeben.

Das räumt der Mann vor Gericht ein. Er bestätigt auch, seine Ex als Sicherheit bei der Bank eingesetzt zu haben. Ebenfalls gibt er zu, dass er die Bürgschaftsvereinbarung an ihrer Stelle unterschrieben hatte. Damit, so behauptet der Angeklagte, sei seine damalige Partnerin aber einverstanden gewesen. Das bestreitet die 56-Jährige. „Für Herrn F. kann man nicht bürgen“, sagt sie und betont, dass sie dazu keinesfalls ihr Einverständnis gegeben hatte. Auch habe sie dem Angeklagten nie erlaubt, Dokumente in ihrem Namen zu unterschreiben.

Normalerweise hätte die Geschädigte die Unterschrift persönlich und im Beisein des Autohändlers leisten müssen. Der hatte die Papiere aber zur Unterzeichnung mit nach Hause gegeben. Nach Überzeugung des Gerichts hatte dieser dort die fehlenden Unterschriften selbst unter die Verträge gesetzt. Zusammen mit der falschen Selbstauskunft hat er sich damit der Urkundenfälschung und des Betrugs schuldig gemacht. Dafür muss er nun 10 800 Euro zahlen. Den Subaru konnte der Mann nicht weiter finanzieren. Die Bank zog ihn ein.

