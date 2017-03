Ein Scherbenhaufen Der aggressiven türkischen Rhetorik setzt Sigmar Gabriel Zuversicht entgegen. Ihm bleibt wenig anderes übrig.

Die Türkei ist so sicher wie Deutschland – sagt der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu (M.) auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin und demonstriert auch hier eine leicht gestörte Wahrnehmung der Realitäten. Immerhin kommt er an diesem Tag ohne einen Nazi-Vergleich aus. © reuters

Nichts ist normal bei diesem deutsch-türkischen Außenministertreffen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel schleicht sich am frühen Mittwochmorgen durch die Hintertür in das ehrwürdige Berliner Hotel Adlon, um seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu zu sprechen. Normalerweise würde ein solches Treffen im Auswärtigen Amt stattfinden und es würde auch nicht auf 7.30 Uhr in der Früh terminiert.

Cavusoglu hat aber noch einen Anschlusstermin, der ihm offenbar wichtiger ist. Der aus dem Ferienort Alanya stammende Minister will auf die Tourismusmesse ITB. Da geht es um Geld, um viel Geld deutscher Touristen für die Leute in seinem Wahlkreis. Das ist der eigentliche Anlass für seine Deutschland-Reise. Viele deutsche Politiker verbrächten ihren Urlaub in der Türkei, sagt Cavusoglu. Auch Gabriel wolle dieses Jahr noch die Türkei besuchen, um dort Ferien zu machen.

Erst mal besucht Gabriel aber Cavusoglu in dessen Berliner Hotel. Dann sind da noch andere Dinge, die diesmal anders sind. Die Medien sind nicht eingeladen. Es gibt auch keine gemeinsame Pressekonferenz. Immerhin begleitet Cavusoglu Gabriel nach dem Frühstück noch zur Tür. Aber auch wieder zur Hintertür. Etwas verschämt sieht das aus.

Als Gabriels Amtsvorgänger Frank-Walter Steinmeier im November in Ankara war, gab es immerhin noch eine gemeinsame Pressebegegnung mit Cavusoglu. Doch auch damals schon waren die Differenzen zahlreicher als die Gemeinsamkeiten.

Wenige Minuten nach dem Treffen steht Gabriel alleine vor zwei Fahnen im Auswärtigen Amt. Eine ist blau mit Sternen und symbolisiert die EU. Die andere ist schwarz-rot-gold. Die rot-weiße türkische Fahne mit Halbmond und Stern fehlt.

Gabriel tut so, als ob Cavusoglu nicht für die ITB, sondern für das Treffen mit ihm nach Berlin gekommen sei. Er ignoriert, dass sein türkischer Kollege nur wenige Stunden zuvor in Hamburg vor Hunderten Unterstützern für die umstrittene türkische Verfassungsreform geworben hat. Vom Balkon der Residenz des Generalkonsuls herab brandmarkte er Absagen an Wahlkampfauftritte türkischer Politiker als „systematisches“ Vorgehen Deutschlands.

„Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf“, sagt der Vizekanzler. Da ist eine klare rote Linie, die er in dem Gespräch mit Cavusoglu zieht: keine Nazi-Vergleiche mehr. Dann kann man über alles sprechen. Gabriels Vater war Nazi. Die Abgrenzung zu ihm hat ihn sehr geprägt. Gabriel hat aber auch ein sehr persönliches Verhältnis zur Türkei. Er war einmal mit einer türkischstämmigen Frau verheiratet, hat das Land oft besucht. Jetzt ruft er dazu auf, die starken Bindungen zwischen beiden Ländern nicht zu riskieren.

Gerade die Türken in Deutschland seien immer Brückenbauer gewesen, sagt er. „Ich finde, dass wir bei allen Schwierigkeiten, die wir heute haben, uns an die großartigen Erfolge dieser Freundschaft, die Zusammenarbeit, den Aufbau unseres Landes erinnern müssen.“

Gabriel versucht, eine gewisse Zuversicht zu verbreiten, dass schon alles wieder gut werden wird. Es bleibt ihm kaum etwas anderes übrig. Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen – seit der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel – ist ziemlich viel Porzellan zerschlagen worden. Persönliche Gespräche sind jetzt die einzige Möglichkeit, zumindest eine Entschärfung herbeizuführen. „Wir waren uns einig, dass keine der beiden Seiten ein Interesse daran hat, die Beziehungen nachhaltig zu beschädigen“, sagt Gabriel.

Bei Cavusoglu klingt das anders. Er schiebt die Verantwortung für die jüngste Eskalation alleine der deutschen Seite zu. Er sagt, deutsche Politiker und Medien ließen „anti-türkische“ und „islamfeindliche“ Tendenzen erkennen, und dass dies eine „sehr große Bedrohung“ für das Verhältnis zwischen beiden Staaten sei.

Etwas positiver äußert sich Cavusoglu über seinen „Freund“ Gabriel. Er habe mit Gabriel ganz offen über alle aktuellen Probleme gesprochen, betont er. Vielleicht liegt Cavusoglu, der Fragen deutscher Journalisten auf der Berliner Messe schon mal als „Schwachsinn“ abtut, der direkte Stil des scheidenden SPD-Chefs mehr als die höfliche Verbindlichkeit eines Steinmeier.

Cavusoglu erklärt nach dem Treffen noch, er habe Gabriel eine Liste mit den Namen weiterer Minister vorgelegt, die demnächst kommen wollten, um Landsleute zu treffen. Ob auch Erdogan einen Wahlkampfauftritt in Deutschland absolvieren werde, stehe momentan noch nicht fest. Er habe mit Gabriel aber darüber gesprochen, welche Orte dafür möglicherweise infrage kommen könnten. Nach Auskunft eines Sprechers des Auswärtigen Amtes liegt bislang noch keine offizielle Anfrage für einen Deutschlandbesuch von Erdogan vor.

Konkrete Ergebnisse bringt das Krisentreffen im Hotel Adlon zwar nicht. Aber immerhin vereinbaren die beiden Minister, den Dialog möglichst bald fortzusetzen. Mehr konnte man derzeit vielleicht auch nicht erwarten. (dpa)

