Ein Schatz kommt heim

In diesen Kartons stecken Jahrtausende: Manuela Made vom Stadtmuseum betreut die Heimkehr der archäologischen Sammlung von Alfred Mirtschin

Die unscheinbaren, gleichförmigen, grauen Kartons haben es in sich: Drinnen versteckt sich eine Sammlung, die in ihrer Art einmalig ist . Mehr als 10 000 Objekte gehören dazu: Becher, Tonkrüge, Tassen, Trinkschalen, Urnen, Waffen, Schmuck, Rasierklingen, Gürtelschnallen. Der Riesaer Alfred Mirtschin hat in jahrzehntelanger Arbeit eine der größten archäologischen Sammlungen Sachsens überhaupt zusammengetragen. Der „sächsische Schliemann“ war eigentlich Volksschullehrer – rettete aber mit großem Einsatz Tausende Objekte, die sonst für die Forschung verloren wären oder irgendwo auf heimischen Dachböden oder auf dem Flohmarkt oder bei Ebay gelandet wären.

„Anfangs ist Mirtschin mit dem Fahrrad zu den einzelnen Fundorten geradelt“, sagt Volker Thomas vom Stadtmuseum. Die geborgenen Gefäße oder Scherben landeten im Rucksack. Erst später konnte der 1962 gestorbene Pädagoge das Auto eines Bekannten nutzen. In der Zeitung machte Mirtschin seinerzeit die Funde und die Namen der Finder bekannt – um weitere Leute zu einer Meldung zu motivieren, die vielleicht beim Ackern oder Gartenumgraben auf Funde stießen.

Beim bloßen Sammeln beließ es der Riesaer nicht: Er machte genaue Aufzeichnungen der Fundorte, trug alles in sein Tagebuch ein, fertigte verschiedene Verzeichnisse an. Woran es in Riesa allerdings fehlte, war eine ordentliche Lagermöglichkeit: Das meiste kam auf den Dachboden des Rathauses, der allerdings irgendwann undicht wurde. Und so verlor Riesa die Sammlung Mirtschins in den 60er Jahren. Damals wurde der größte Teil in einer Rettungsaktion nach Dresden geholt, wo sie über mehrere Stationen ins Depot des Landesamts für Archäologie nahe des Flughafens kam.

Ein Traum aber blieb in Riesa: „Bis zu meinem Ruhestand wollte ich Mirtschins Sammlung unbedingt nach Riesa zurückholen“, sagt Maritta Prätzel, seit 21 Jahren Chefin des Stadtmuseums. Ein erster Anlauf – noch mithilfe der damaligen Oberbürgermeisterin Gerti Töpfer – scheiterte am Widerstand aus Dresden. „Die damalige Chefin des Landesamts für Archäologie hatte unerfüllbare Forderungen gestellt“, sagt die 59-Jährige. So hätte Riesa einen eigenen Archäologen einstellen und absolut gleichwertige Bedingungen wie Dresden bieten müssen.

Doch in Riesa gab man nicht auf – und der Einsatz hat sich gelohnt: Denn mittlerweile zieht die Sammlung Mirtschins Stück für Stück aus Dresden zurück nach Riesa, wo im Untergeschoss des Hauses am Poppitzer Platz extra reichlich Platz im Depot geschaffen wurde.

Dafür mussten die Gemälde in ein Ausweich-Depot im Stadtgebot umziehen – dessen genauen Standort man aus Sicherheitsgründen geheim hält. Nun kommt die archäologische Sammlung nicht nur zurück an ihren Entstehungsort, sondern wird dabei noch wissenschaftlich aufgearbeitet: Jedes Stück wird vom Landesamt einzeln in die Hand genommen, neu gezeichnet, vermessen, dokumentiert. Sämtliche Objekte werden mit einem Strichcode versehen, sodass Wissenschaftler an einem neuen Arbeitsplatz künftig deutlich leichter und bequemer mit der Sammlung arbeiten können. Auch die alten Kataloge Mirtschins werden nun in ein neues Verzeichnis zusammengeführt. Das alles ist so aufwendig, dass das Projekt wohl erst 2020 abgeschlossen wird. „Wer uns dabei unterstützen will: Wir bräuchten noch Hilfe bei der Anschaffung für ein Lesegerät“, sagt Maritta Prätzel.

