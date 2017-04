Ein Schandfleck verschwindet bald Die Stadt Seifhennersdorf kauft das Grundstück in der Bräuerstraße 11 für einen Euro – und will es abreißen lassen.

Symbolbild. © Matthias Weber

Die Stadt Seifhennersdorf kauft das Grundstück in der Bräuerstraße 11. Das haben die Stadträte einstimmig beschlossen. Die Erbengemeinschaft von Haus und Grundstück überlässt es der Stadt für einen symbolischen Preis von einem Euro. Das Gebäude befindet sich in einem sehr desolaten Zustand, heißt es in der Beschlussvorlage. Deshalb ist es aus Sicht der Stadtverwaltung und der Abgeordneten sinnvoll, das Haus abzureißen. So würde ein weiterer Schandfleck im Ort verschwinden. Bei den Kosten für den Abriss rechnet die Stadt mit etwa 10000 Euro.

Allerdings muss dem Abriss auch die Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes zustimmen. Darauf haben die Stadträte bei ihrem Beschluss Wert gelegt. Hannelore Pfaff (UBS) empfahl zudem, dass die Stadtverwaltung prüfen soll, ob es sich lohnen würde, eventuelle historische Baumaterialien zu bergen. Nach dem Abriss soll auf dem Grundstück eine Zufahrt für eine Löschwasserentnahmestelle geschaffen werden. (SZ/hg)

