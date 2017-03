Ein Schandfleck verschwindet Ein Haus an der Freiberger Straße in Dipps wird abgerissen. Der Nachfolgebau steht schon fest.

Der Baggerfahrer braucht Fingerspitzengefühl. © Egbert Kamprath

Langsam tastet sich der Bagger vor und knabbert Stück für Stück an der Hausfassade in der Freiberger Straße in Dipps. Es ist nur noch Fassade, denn vom Gebäude ist schon nichts mehr übrig. Das Ingenieurbüro von Wolfram Hagstotz nebenan will sich in dem Neubau, der danach errichtet werden soll, erweitern. Zudem sollen Wohnräume entstehen. Das daneben stehende, ebenfalls sanierungsbedürftige Haus gehört einem anderen Besitzer und wird gegenwärtig nicht abgerissen. Für die Zeit der Arbeiten ist die Freiberger Straße an der Baustelle nur einspurig befahrbar. (ek)

