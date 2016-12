Bilder des Jahres 2016 Ein Schandfleck verschwindet Über die ehemalige Pizzeria an der Hauptstraße ärgerten sich Anwohner seit Jahren. Ein Brand Ende Januar änderte alles.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dicke Rußspuren, abgeblätterter Putz und Müll in jeder Ecke: Die ehemalige Pizzeria „La dolce Vita“ am Durchgang zur Hauptstraße war Anfang des Jahres kein schöner Anblick. © Sebastian Schultz Dicke Rußspuren, abgeblätterter Putz und Müll in jeder Ecke: Die ehemalige Pizzeria „La dolce Vita“ am Durchgang zur Hauptstraße war Anfang des Jahres kein schöner Anblick.

Dann kaufte Lutz Donath das Grundstück und ließ die Ruine abreißen. Die Wohnungen im Vorderhaus möchte er ab 2017 vermieten.

Lange war dieses Grundstück ein Ärgernis für viele Riesaer: Das leerstehende Gebäude am Durchgang zwischen Haupt- und Goethestraße verwahrloste mit den Jahren immer mehr. Ständig beschwerten sich Anwohner vor allem darüber, dass das Gelände als Müllkippe missbraucht werde und der Eigentümer nichts unternehme. Hausbesitzer aus der Nachbarschaft fürchteten einen Wertverfall ihrer Immobilien, Passanten liefen lieber einen Umweg, statt an dieser Stelle vom Boulevard Richtung Goethestraße abzukürzen. Auch das Ordnungsamt wurde mehrfach verständigt. Genützt hatten auch diese Beschwerden nichts.

Der 30. Januar 2016 markierte schließlich den nächsten Tiefpunkt. Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. In der ehemaligen Pizzeria „La dolce Vita“ war ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war schnell unter Kontrolle gebracht, aber das Gebäude endgültig zur Ruine verkommen. Auf einige Tausend Euro bezifferte die Polizei den Schaden. „Sehr schade“, sagte Unternehmer Matthias Kirsten nach dem Brand. Er hatte selbst schon darüber nachgedacht, die Immobilie zu kaufen – und war nach dem Feuer mehr als pessimistisch, was die Zukunft des Grundstückes angeht: „Nun wird das wohl ewig ein Schandfleck bleiben“, sagte Kirsten damals der Sächsischen Zeitung.

Bezugsfertig zum Januar

Elf Monate nach dem Feuer zeigt sich, dass diese Prognose falsch gewesen sein könnte – und aus dem Schock des Feuers etwas Gutes gewachsen ist. Zumindest ist nichts mehr zu sehen vom ehemaligen Schandfleck. Die Brandruine ist fast vollständig verschwunden, nur eine Außenwand erinnert noch an den zweistöckigen Bau. Ringsherum sieht es ebenfalls deutlich ordentlicher aus, vom Müll keine Spur. Zu verdanken ist das Lutz Donath. Er hatte sich vom schlechten Ruf der Immobilie nicht abschrecken lassen, das Vorderhaus mitsamt dem dazugehörigen Grundstück erworben. Gerade im Vorderhaus – schmucke Fassade, direkt an der Hauptstraße gelegen – sah Donath ungenutztes Potenzial. Den zweistöckigen Bau, in dem sich früher die Pizzeria befunden hatte, ließ er nach einigem Überlegen abreißen. Auf der freiwerdenden Fläche soll, wenn sie erst einmal eingeebnet ist, ein kleines Carport für die Mieter des Vorderhauses entstehen. Die könnten zu Beginn des kommenden Jahres einziehen, wenn alles gut geht. Dass es in dem Hinterhof wieder ordentlich aussieht, beschäftige die Riesaer offensichtlich. „Viele Leute, die hier vorbeigehen, halten an und wollen sich unterhalten“, erzählt Donath.

Es habe zwar insgesamt etwas länger gedauert, als er ursprünglich gedacht hatte. Mittlerweile seien die Arbeiten aber zu 90 Prozent abgeschlossen. Das Parkett im Wohnzimmer ist verlegt, Wasser und Strom sind ebenfalls angeschlossen. Kurz vor Weihnachten wurden noch die Treppen im Hausflur erneuert, drinnen fehlen lediglich noch die Scheuerleisten. Es habe auch schon die ersten losen Anfragen für die drei Wohnungen gegeben. „Der Bedarf ist da.“ Aber solange noch nicht alles fertig sei, bekomme man eine Wohnung nicht so ohne Weiteres vermietet. Auch für das Ladenlokal in der Hauptstraße hat sich eine Lösung gefunden. „Ich werde dort mit meiner Fahrschule einziehen“, kündigt Donath an. Derzeit hat die noch ihren Sitz in der Nähe des Riesaer Bahnhofs. Nur für das Dachgeschoss fehlen noch konkrete Pläne. Lutz Donath möchte auch diese Etage gern renovieren – nachdem sich für die übrigen Wohnungen neue Mieter gefunden haben. Denn dort ist der Arbeitsaufwand mit Abstand am größten, schließlich stand die Wohnung seit der Wende leer.

Führte Zündelei zum Brand?

Während die verkohlte Bauruine verschwunden ist, geht die Suche nach dem Verursacher des Feuers in der ehemaligen Pizzeria weiter. Schon im Februar ging die Polizei von Brandstiftung aus. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Einen Tatverdächtigen habe man bislang nicht ermitteln können, erklärt deren Sprecher Claus Bogner auf SZ-Anfrage und fügt hinzu, das leerstehende Gebäude sei häufig als „Kinderspielplatz“ genutzt worden, weil es leicht zugänglich gewesen sei. Zündelnde Kinder oder Jugendliche könnten den Brand verursacht haben. So jedenfalls laute eine Arbeitshypothese, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

