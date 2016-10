Ein Schandfleck verschwindet Der Winterdienst soll künftig aus Königsbrück kommen. Deshalb starten die Arbeiten nun auf einem dafür bekannten Gelände.

Der Landkreis schafft Fakten und hat die alten Schuppen auf dem Gelände der neuen Straßenmeisterei am Erlicht-Teich in Königsbrück abgerissen. Die Bauarbeiten auf dem Areal sollen im kommenden April starten. © Matthias Schumann

Die Geröllberge sind hoch. Betonelemente, Schutt, Sand – die Bauleute haben alles geordnet. Die Schuppen, die Betonplatten und die Hügel mit grauen Steinen sind bereits verschwunden. Die Bagger schaffen Baufreiheit für den Bau der neuen Straßenmeisterei in Königsbrück.

Der Kreis errichtet am Rand der Stadt an der Bundesstraße 97 einen Neubau, der die Straßenmeistereien in Kamenz und Wachau ersetzt. Die Straßenmeisterei in Königsbrück wird damit eine von fünf im Kreis sein. Sie soll die Straßen im Westen des Landkreises mit Reparaturarbeiten, Grasmahd oder Winterdienst betreuen. Der genaue Zuschnitt ihres Gebiets wurde noch nicht festgelegt. Sie wird sich die Arbeit im Kreis allerdings mit den vorhandenen Straßenmeistereien in Hoyerswerda, Bischofswerda, Bautzen und Nostitz teilen.

Der Abriss läuft

Die Abrissarbeiten in Königsbrück begannen bereits Anfang September. „Parallel läuft die Planung der neuen Meisterei“, sagt Kreissprecher Gernot Schweitzer auf Anfrage. Das ist auch nötig. Denn der Kreis will schon im kommenden April mit dem Bau der neuen Straßenmeisterei in der ehemaligen Militärstadt beginnen.

Das bringt es mit sich, dass der Kreis gleich zwei Baustellen wenige Hundert Meter voneinander entfernt in Königsbrück betreut. Das Landratsamt baut nämlich bereits eine neue Oberschule am Rand der Stadt für rund 3,5 Millionen Euro. Das war nicht geplant. Der Neubau ist aber nötig, weil die Deckenbalken der alten Schule in der Innenstadt marode sind. Das wurde überraschend vor zwei Jahren entdeckt, seitdem lernen die Schüler in Schulcontainern. Die neue Straßenmeisterei in Königsbrück soll sechs Millionen Euro kosten.

Zu viele Straßenmeistereien

Das ist zwar eine stolze Summe, aber immer noch niedriger als die Sanierungskosten, die in Kamenz und Wachau angefallen wären. Eine Studie hatte zuvor herausgefunden, dass man im Kreis zu viele Straßenmeistereien unterhält. 260 bis 280 Straßenkilometer betreut bisher jeder Standort, 300 bis 350 Kilometer müssten es sein. Der Kreis entschied sich deshalb dafür, zwei Straßenmeistereien zu schließen, eine neu zu bauen und die Gebietsgrenzen neu festzulegen. Kamenz und Wachau sind die ältesten, in beide Standorte müsste der Kreis demnächst investieren. Deshalb fiel die Entscheidung für den Neubau. Personal soll dadurch nicht eingespart werden. Der Kreis rechnet mit 32 Mitarbeitern für die neue Straßenmeisterei.

Königsbrück wurde als neuer Standort ausgewählt, weil die Stadt relativ zentral im neuen Gebiet der Straßenmeisterei liegt. Außerdem besitzt sie eine geeignete Fläche. Das Areal am Erlicht-Teich war nämlich bereits einmal eine Straßenmeisterei. Das Gelände wurde von 1984 bis 1997 zunächst als Lagerplatz von der Straßenmeisterei Kamenz genutzt und später ein Stützpunkt. Dann gab man das Areal auf. Jetzt geht es Kamenz so. Was aus dem Gelände am Siedlungsweg in der Nähe des Obi-Kauflands wird, ist noch nicht klar. Der Landkreis will das Areal verkaufen. Interessenten gibt es aber offiziell noch nicht. Im Oktober 2018 wird die neue Straßenmeisterei voraussichtlich fertig sein.

zur Startseite