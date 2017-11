Ein Schacht für den Dippser Kreuzbach Das Wasser soll Schwung verlieren, damit ein künftiges Hochwasser nicht so zerstörerisch ist.

Mitarbeiter der Firma Hartmann zähmen den Kreuzbach an der Niedertorstraße in Dipps mit einem Absturzschacht. © Frank Baldauf

Im Rahmen der Hochwasserinstandsetzung lässt die Stadt Dippoldiswalde derzeit an der Niedertorstraße einen Absturzschacht für den Kreuzbach bauen. Der hat zwei Funktionen, wie Stefan Kadler informierte, der die Hochwasserarbeiten im Stadtgebiet koordiniert. In dem neuen Schacht fällt das Wasser senkrecht nach unten, ehe es wieder mit geringerem Gefälle weiterfließt. Damit verliert das Wasser an Schwung, hat bei einem künftigen Hochwasser also nicht mehr so viel zerstörerische Energie wie bisher.

Zweitens soll sich in dem Schacht das Wasser wieder sammeln, wenn es einmal über die Ufer getreten ist. Das ist am Kreuzbach auch künftig zu befürchten, denn das schmale Bachbett kann höchstens ein Hochwasser bewältigen, wie es im Schnitt alle fünf Jahre vorkommt. Die Bauarbeiten sollen noch vor Weihnachten abgeschlossen werden.

