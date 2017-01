Ein Satz zum Verlieben Zu Beginn überrollt der DSC Jekaterinburg, doch dann dreht der Favorit zu Hause auf.

Nur mal kurz abheben. Gegen das Topteam Jekaterinburg bejubeln die DSC-Volleyballerinnen ausgelassen jeden Punkt in der Champions League. Am Ende feiern aber die Russinnen. © DSC

Man kann sich nur schwer vorstellen, dass dieser brüllende Nikolai Karpol mal einer Dresdner Volleyballerin in einer privaten Angelegenheit geholfen hat. Vor 17 Jahren organisierte der Trainer von Uralotschka Jekaterinburg kurzfristig einen Tierarztbesuch, damit Beatrice Dömeland, die damalige Zuspielerin, das für drei Rubel gekaufte Kätzchen ausfliegen durfte.

Die Zeiten haben sich geändert, der Trainer und seine Ansprachen beim russischen Serienmeister und dessen Dominanz allerdings nicht. Der grauhaarige Mann an der Seitenlinie staucht seine Spielerinnen in den Auszeiten noch immer lautstark zusammen. Fast jedes seiner Worte ist in der Halle zu verstehen. Dabei hätte die Trainerlegende höchstens im ersten Durchgang des Gruppenspiels in der Champions League Grund zum Missmut gehabt, als der Dresdner SC den Giganten aus Sibirien etwas überrumpelt. Dieselbe Startformation wie beim 3:0-Bundesligasieg gegen Stuttgart kommt schnell ins Rollen.

„Wir hatten im ersten Satz eine Angriffsquote von über 50 Prozent und sind sehr gut durchgekommen. Die Annahme stand stabil“, sagt Trainer Alexander Waibl. Er war ein Satz zum Verlieben.

Die Hoffnung, noch einmal eine Überraschung gegen Jekaterinburg zu schaffen, schwand jedoch mit zunehmender Spieldauer. 2014 hatte der DSC im Europapokal-Halbfinale sensationell das Hinspiel mit 3:2 gewonnen. In der Champions League reichte es am Dienstag nur zu einem Satzgewinn, der DSC verlor mit 1:3 (25:16, 17:25, 21:25, 16:25). „Die Russen haben ihren Aufschlagdruck erhöht und gleichzeitig ihre Annahme stabilisiert. So konnten sie sehr schnell spielen“, analysiert Waibl. Sein Team habe dagegen keine Lösung parat gehabt. Auf der anderen Netzseite trieben sich die Russinnen mit „dawai-dawei“-Rufen immer wieder an. „Wenn wir ein bisschen besser gespielt und mehr Überzeugung gezeigt hätten, hätten wir gewinnen können. Es liegt also an unserer Leistung, dass wir nicht gewonnen haben“, meinte Kapitän Mythe Schoot.

Nach den zwei klaren Niederlagen – zum Auftakt gegen Eczacibasi Istanbul und nun gegen Jekaterinburg – hat der deutsche Meister in seiner schweren Gruppe noch keinen Punkt, und es dürfte noch schwerer werden. In zwei Wochen gastiert Ex-Bundestrainer Giovanni Guidetti mit Topklub Vakifbank Istanbul in Dresden.

