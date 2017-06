Ein Sandkasten für die jüngsten Mieter Die 80 Wohnungen der Gemeinde sind sehr gefragt. Es gibt kaum Leerstand. Nur der Nachwuchs kommt zu kurz.

Die Häuser Nummer 6 bis 26 an der Oschatzer Straße sind Eigentum der Gemeinde. Um die insgesamt 80 kommunalen Wohnungen zu erhalten, investiert Ostrau in diesem Jahr 100 000 Euro. © Dietmar Thomas

Kaum eine der vermietbaren Wohnungen, die der Gemeinde Ostrau gehören, steht leer. Wird eine der etwa 80 Wohnungen frei, investiert die Kommune zwischen 10 000 und 12 000 Euro in neue Türen, Laminatfußboden und eine Wandverkleidung. „Die Wände erhalten einen Filmputz und werden mit Silikatfarbe gestrichen“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Was investiert werde, zahle die Gemeinde aus der eigenen Tasche. Dafür gebe es keine Förderung, so der Bürgermeister. Insgesamt sind in diesem Jahr für die Unterhaltung der Wohnungen 100 000 Euro in den Haushalt eingeplant.

Künftig stehen auch Reparaturen an den Dächern und einigen Dachfenstern an. Geplant ist, in diesem Jahr die Stellplätze für die Mülltonnen an der Oschatzer Straße einzuzäunen. Dafür gibt es von der EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen eine Förderung von 10 000 Euro. „Wir werden auch für andere Standorte eine solche Förderung beantragen“, so Dirk Schilling.

Zur Veranstaltung mit den Senioren der Ortsgruppe der Ostrauer Volkssolidarität waren auch Mieter der gemeindeeigenen Wohnungen anwesend und wollten wissen, ob sie neue Wohnungseingangstüren bekommen können. Diese würden nicht mehr dem Standard entsprechen. „Der Einbau einer Wohnungstür kostet uns 600 Euro. Da müssen wir genau überlegen, wo wir investieren“, so der Bürgermeister. Auch von den Senioren gab es Hinweise zu den undichten Dachfenstern, die kontrolliert und entsprechend repariert werden sollen.

Neu für den Bürgermeister war der Wunsch, dass hinter den Häusern entlang der Oschatzer Straße eine Möglichkeit zum Spielen für Kinder gewünscht ist. „Es werden immer mehr Mädchen und Jungen, die in diesen Häusern wohnen und da wäre es schön, wenn es wenigstens einen Sandkasten gäbe“, so einer der Senioren. In den Häusern an der Oschatzer Straße 6 bis 26 wohnen die meisten Mieter der Gemeinde.

„Wir werden darauf reagieren, obwohl das nicht im Plan war“, sagte der Bürgermeister. In diesem Jahr baue der Abwasserzweckverband „Döbeln-Jahnatal“ in diesem Bereich eine neue Regen- und Schmutzwasserleitung. Anschließend soll die Straße eine Asphaltschicht erhalten. „Im Zuge dieses Vorhaben könnte durchaus ein Sandkasten gebaut werden. Unser Bauhof hat bezüglich der Sanierung von Spielplätzen viele Erfahrungen“, so der Gemeindechef.

Vor fast zwei Jahren hat die Gemeinde der TL Immobilien GmbH in Döbeln die Verwaltung der Wohnungen übergeben. Das Unternehmen kontrolliert, ob die Reinigung und Gartenpflege sowie die Instandhaltungsmaßnahmen ordnungsgemäß erledigt werden, ob die technischen Anlagen funktionieren. Auch kaufmännische Aufgaben hat das Unternehmen übernommen.

„Wird sind mit der Arbeit sehr zufrieden. Die Mitarbeiter sind mehr vor Ort, als wir das als Kommune realisieren konnten“, so Schilling.

