Ein Säulengang im Einnehmerhaus Der Kunstverein Freital erinnert an den Bildhauer Reinhold Langner. Sein Todestag jährt sich zum sechzigsten Mal.

Holger Herrmann betrachtet im Einnehmerhaus Freital Reinhold Langners Zeichnungen von acht Säulen aus Holz, die er 1939 fertigstellte. Sie standen auf dem Dürerplatz in Dresden und verbrannten 1945. © Thomas Morgenroth

Keine sechs Jahre war einem der außergewöhnlichsten bildhauerischen Werke des Dresdner Künstlers Reinhold Langner beschieden. 1939 vollendete er im Auftrag der Drewag einen Säulengang an der Blockstation des Energieversorgers auf dem Dürerplatz in der Dresdner Johannstadt. Langner nutzte dafür ausrangierte Leitungsmasten, in die er beinahe lebensgroße Figuren schnitzte. Im Februar 1945 verbrannten die acht Holzsäulen beim Bombenangriff.

Nach zweiundsiebzig Jahren ist der Säulengang im Einnehmerhaus Freital auferstanden. Mit dem Winzer und seiner großen Weintraube, der Bäuerin mit den Ähren, der alten Frau, dem Waldhüter oder dem Mädchen, das ein Vogelnest behütet. Freilich ist alles nur aus Papier. Langner hatte von seinen geplanten Skulpturen Zeichnungen im Maßstab 1:1 angefertigt, die überdauerten auf dem Dachboden seines Hauses in Ockerwitz die Zeiten. Die raumhohen Blätter sind der Höhepunkt einer vom Kunstverein Freital anlässlich des 60. Todestages des Künstlers ausgerichteten Ausstellung. Zu sehen sind rund vierzig Arbeiten, Druckgrafiken, Zeichnungen und Pastelle, aber auch Reliefs, Skulpturen, Keramiken. Es sind Leihgaben aus dem Nachlass, den Langners Enkeltochter Constanze Herrmann und ihr Mann Holger Herrmann verwalten. Sie wohnen auch in im Haus des Großvaters, das der sich 1939 am Stadtrand von Dresden bauen ließ.

Viel mehr als ein Bauplastiker

Reinhold Langner, 1905 in Weinböhla geboren, lernte zunächst Maurer, dann Holzbildhauer und studierte an der Kunstgewerbeschule in Dresden. Trotz seiner sozialdemokratischen Gesinnung bekam er auch in der Nazizeit Aufträge. Nach 1945 baute er als kommissarischer Leiter die Kunsthochschulen in Dresden wieder mit auf, arbeitete als Dozent an den Universitäten in Dresden und Leipzig und wurde 1951 Leiter des Volkskunstmuseums.

Der umtriebige Künstler, der am 11. Januar 1957 im Alter von nur 52 Jahren starb, hat in Dresden bis heute sichtbare Spuren hinterlassen, zum Beispiel mit seinen zwischen 1953 und 1955 entstandenen Betonreliefs an den Studentenwohnheimen Fritz-Löffler-Straße und Güntzstraße. Langner aber war viel mehr als ein Bauplastiker. Er war Zeichner und Maler und vor allem ein begnadeter Holzschneider, der die gewachsenen Strukturen im Brett nicht glättete oder zudeckte. Er formte seine Bilder aus der Bewegung der Natur heraus.

Der ewige Kreislauf des Lebens war sein Thema, Werden und Vergehen. Sei es, wenn er einen Soldaten seinem toten Kameraden ein Abschiedslied auf der Flöte spielen und die Wölfe dazu heulen lässt, oder wenn Langner 1926 in seiner Holzschnittfolge „Ostern“ eine eigenwillige Passionsgeschichte erzählt, zu der er sich weniger von der Bibel denn von einer dramatischen Liebesbeziehung anregen ließ.

Langners Arbeiten waren sehr persönlich, besonders, wenn er seine Familie porträtierte. Schöne Beispiele dafür sind ein Holzrelief seiner Schwester Ilse, ein bemalter Gipskopf seiner Frau Gertrud und eine Zeichnung der jüngeren seiner beiden Töchter. Das Porträt von Isa, die eine Woche vor ihrem Vater starb, ist Langners berührendstes Bild überhaupt. Wie sein Säulengang auf dem Dürerplatz in Dresden wurde seine Tochter keine sechs Jahre alt.

Ausstellung vom 15. Januar bis 25. Februar im Einnehmerhaus Freital, geöffnet Die-Fr 16-18 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr; Eröffnung am 15. Januar, 16 Uhr, Walburga Walde singt Ausschnitte aus Reinhold Langners Tagebuch.

