Ein Rucksack voller Elektronik Die Polizei hat einen Tschechen in Ebersbach-Neugersdorf kontrolliert. Was sie bei ihm fand, soll angeblich aus einer Mülltonne sein.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz haben am Sonntag in Ebersbach-Neugersdorf einen Mann gestellt, bei dem sie vermeintliches Diebesgut im Rucksack fanden. Gegen 3.30 Uhr bemerkten die Bundes- und Landespolizisten auf der Seifhennersdorfer Straße einen 37-jährigen Tschechen, der sich daraufhin in einem Gebüsch versteckten wollte. Er sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, teilt Frank Barby von der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mit.

Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten neben einem Schraubendreher und zwei Zangen unter anderem einen Funk-Türgong mit Fernbedienung, einen Elektrorasierer, zwei Armbanduhren, Kopfhörer und eine neuwertige Fritzbox. „Auf die Frage, woher die Sachen stammen, gab der Mann an, alles in einer Mülltonne gefunden zu haben“, berichtet der Bundespolizeisprecher. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt. (szo/tc)

