Ein Riss geht durch die SPD

Berlin. Die Klebezettel-Wand mit den Argumenten gegen eine große Koalition wird immer voller, bis hin zu nicht ganz so tief gehenden Gründen wie: „Mit den Arschlöchern koalieren wir nicht“, hat jemand am Stand der Jungsozialisten hinterlassen. Die Jusos sind bei weitem nicht die einzigen, die nun so richtig mobil machen gegen diese in Teilen der SPD verhasste Koalitionsvariante mit der Union.

Irgendwie steht diese Mission für SPD-Chef Martin Schulz bisher unter keinem guten Stern. Wer diesen verunsicherten Bundesparteitag in Berlin erlebt, der ahnt, nach Jamaika könnte auch der Anlauf für eine erneute große Koalition scheitern. Mit unabsehbaren Konsequenzen für den mit mäßigen 81,9 Prozent wiedergewählten Schulz, den angeschlagenen CSU-Chef Horst Seehofer und die zunehmend im eigenen Lager unter Druck geratene CDU-Chefin Angela Merkel. Die drei größten Verlierer bei der Bundestagswahl, was die Stimmenzahl ihrer Parteien anbelangt, wollen nun versuchen, ein Bündnis zu schmieden.

Ein SPD-Politiker, seit 15 Jahren im Deutschen Bundestag und mit feinem Gespür für die Parteistimmung ausgestattet, sagt, das Projekt werde Stand heute scheitern. Nach einem ersten Gespräch der Spitzen von Union und SPD am kommenden Mittwoch und weiteren Treffen soll im Januar ein SPD-Sonderparteitag (Kosten: rund eine Million Euro) über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden: „Da wird es keine Mehrheit geben“, prophezeit er. Denn zum einen gibt es außer dem Ziel einer Krankenversicherung für alle, in die auch Beamte und wohlhabende Bürger einzahlen, kaum klare rote Leuchtturmprojekte.

Und anders als 2013, als rote Linien wie 8,50 Euro Mindestlohn und die doppelte Staatsbürgerschaft für hier aufgewachsene Migranten aufgeworfen und dann auch durchgesetzt wurden, sagt Fraktionschefin Andrea Nahles nun: „Man geht nicht in Verhandlungen mit einem riesen Rucksack von roten Linien.“ Ein tiefer Riss geht durch die Partei.

Der Widerstand wird angeführt von Juso-Chef Kevin Kühnert, der sagt: „Ich will, dass noch was übrig bleibt von dem Laden hier.“ Denn nach der letzten GroKo landete die SPD mit Schulz als Kanzlerkandidat bei katastrophalen 20,5 Prozent - die AfD sitzt der ältesten demokratischen Partei im Nacken. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel lag die SPD bei 10,6 Prozent, die AfD bei 24,3 Prozent. Es geht um alles.

In der SPD fürchten manche schon einen Untergang wie bei den französischen Parteigenossen, die bei der letzten Wahl bei 7,4 Prozent landeten. Und schon 2013 scheiterte eine vom damaligen Parteichef Sigmar Gabriel versprochene gründliche Aufarbeitung der schlechten Wahlergebnisse an dem Gang in die GroKo - da war für so etwas keine richtige Zeit, eine umfassende Parteireform blieb aus.

Nun hat man sich zu ergebnisoffenen Gesprächen durchgerungen - doch die Argumente ähneln denen von 2013: Staatspolitische Verantwortung, sozialdemokratische Politik durchsetzen. Doch die Basis unterstellt den führenden Genossen, klammheimlich schon an die Ministersessel zu denken, das Misstrauen ist groß. Und ein Befürworter der großen Koalition und Schulz-Dauerkritiker, Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, wird bei der Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden mit 59,2 Prozent abgestraft.

Damit dürften sich auch alle Spekulationen erledigt haben, dass Scholz mal Schulz als Parteichef ablösen könnte. Nahles dagegen sitzt fest im Sattel und Schulz im Nacken. Doch sie muss nun mit Schulz möglichst viel herausholen bei den Gesprächen mit Merkel und Seehofer - sonst droht ein rasches GroKo-Aus und Neuwahlen, womöglich noch einmal mit Schulz als Kanzlerkandidat, wovon seine Unterstützer fest ausgehen? Das Misstrauen gegen ihn hängt auch damit zusammen, dass er nach der Wahl und dann noch einmal nach dem Jamaika-Aus klipp und klar den Gang in eine große Koalition und ein Ministeramt für sich ausgeschlossen hat.

„#SPDerneuern“ prangt groß über der Parteitagsbühne in der Berliner Messe, dazu der Slogan. „Das ist unser Weg: Modern und gerecht.“ Doch was genau ist dieser Weg, was ist die Idee in einer zunehmend digitalisierten Welt, wo Millionen Arbeitsplätze nach und nach durch Roboter ersetzt werden könnten? Ein Hoffnungsträger ist der neue Generalsekretär Lars Klingbeil, der den direkten Kontakt per Twitter und WhatsApp mit der Basis sucht und die Parteistrukturen moderner gestalten will, um wieder mehr junge Leute für die Partei zu begeistern - gerade im Osten und Süden wächst die SPD-Diaspora.

Was, wenn dann die AfD die SPD überholen würde? Die Linie von Schulz ist es, mit dem Argument zu locken, von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bis zu Griechenlands Premier Alexis Tsipras werde aus halb Europa ein Eintritt der Sozialdemokraten in die Regierung gefordert, um angesichts des Aufstiegs rechtspopulistischer Bewegungen mehr Europa zu wagen. Aber ist mit dem Ziel der Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 der Stahlarbeiter in Duisburg zu begeistern?

Was will Schulz? Führt er wirklich ergebnisoffene Gespräche ohne Automatismus Richtung GroKo? Ihn wurmt der Vorwurf seines Vorgängers Sigmar Gabriel, er führe nicht, sondern sammle die Partei nur lose ein. Nichts ist klar, eine Regierung bei erfolgreichem Verlauf der Gespräche und den anschließenden Parteibefragungen wird nicht vor März erwartet. Einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik.

Schulz‘ Schicksal hängt davon ab, womöglich auch das von Merkel und Seehofer. Aber eines ist zumindest klar: Die Balkonbilder von der Parlamentarischen Gesellschaft während der Jamaikaverhandlungen von Union, Grünen und FDP soll es nicht geben, die gelten als schlechtes Omen. Daher trifft man sich lieber an einem anderen Ort in Berlin - am Mittwoch geht es los. (dpa)

