Ein Risiko im Notfall

Kein seltenes Bild beim Rettungsdienst Meißen: Einsatz-Fahrzeuge müssen auf dem Hof stehenbleiben, weil es niemanden gibt, der sie fahren könnte. © Claudia Hübschmann

Was kann in 169 Stunden nicht alles passieren – doch wer kommt zur Hilfe, falls in dieser Zeit auch ein Notfall geschieht? 169, das ist die addierte Summe der Stunden, in denen allein von September bis jetzt Rettungswagen der DRK-Rettungsdienst Meißen gGmbH nicht besetzt werden konnten, weil Personal fehlte. 17-mal blieben Fahrzeuge nach SZ-Informationen auf dem Hof stehen. Beim Notarztwagen waren es neun Male in dieser Zeit, insgesamt 108 Stunden. Und 32-mal konnte auch der Krankentransport nicht fahren, der Patienten beispielsweise zu Operationen in eine Klinik fährt. Das soll die Wachen in Meißen, Radebeul, Coswig und Moritzburg betreffen. „Der Rettungsdienst ist in der Notfallversorgung sowie im Krankentransport nicht mehr gewährleistet“, warnen Insider erneut.

Denn bereits am 29. August hatte die Sächsische Zeitung über die Situation beim Rettungsdienst Meißen, einer Tochter des Deutschen Roten Kreuzes, berichtet. Kreispressesprecherin Kerstin Thöns erklärte damals, dass die Situation dem Landkreis – welcher Träger des Rettungsdienstes ist – bekannt sei, es aber „keine Lücken oder Gefahren“ gebe. Der Rettungsdienst sei weiter gewährleistet. Man stehe auch mit dem DRK-Landesverband und dem Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen im Austausch dazu.

Doch auf eine Anfrage zur Situation erhielt die SZ am Donnerstag noch keine Antwort aus dem zuständigen Dezernat und auch das DRK blieb eine Auskunft zu den Fragen schuldig, obwohl das Problem seit Monaten bekannt ist. Ende August hatte Sprecher Kai Kranich erklärt, beim Rettungsdienst sei „tatsächlich eine akute Personalsituation eingetreten“, aber: „Das Personal und die führungsverantwortlichen Mitarbeiter haben gemeinsam mit dem Landkreis Meißen ihr Menschenmöglichstes geleistet, um die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Dies ist uns gelungen.“

Trotzdem habe es „Ausfälle von Rettungsmitteln zu verzeichnen“ gegeben. Als Grund nannte er einerseits die Einführung des Berufsbildes Notfallsanitäter, wodurch „seit nunmehr 2,5 Jahren keine qualifizierten Fachkräfte für die Notfallrettung nachgewachsen sind“. Gleichzeitig wandere qualifiziertes Personal zu Berufsfeuerwehren, in Leitstellen, in Kliniken und in andere Bundesländer ab. „Die auszubildenden Notfallsanitäter erhalten bereits jetzt Stellenangebote aus dem gesamten Bundesgebiet zu Konditionen, die wir nicht annähernd imstande sind, anzubieten“, so Kranich Ende August.

DRK-Probleme auch in Halle

Damals sagte er auch voraus, dass die Personalsituation über kurz oder lang „ein massives landes- beziehungsweise bundesweites Problem“ darstellen könnte. Damit sollte er offenbar recht behalten.

Die Mitteldeutsche Zeitung berichtete vor Kurzem über Beschwerden von DRK-Mitarbeitern in Halle an der Saale. „Die im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter klagen zunehmend über permanente Überstunden und immer häufigere Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz. 60 Stunden und mehr pro Woche auf dem Rettungswagen seien keine Seltenheit, heißt es in einem Brief an die MZ“, wie die Zeitung auf ihrer Webseite schreibt. Auch in Halle hätten Einsatzfahrzeuge wegen fehlenden Personals nicht besetzt werden können. Die Gewerkschaft Verdi habe inzwischen die Gewerbeaufsicht eingeschaltet und den DRK-Betriebsrat zum Handeln aufgefordert.

Der Rettungsdienst Meißen ist seit 2014 für die Notfallrettung und für Krankentransporte im Kreis zuständig. Bis Anfang 2014 hatte sich das DRK mit den Johannitern und dem Arbeiter-Samariter-Bund den Rettungsdienst geteilt. Durch neue Ausschreibungsrichtlinien mussten sich die Hilfsorganisationen danach für den Rettungsdienst bewerben. Das DRK hatte damals alle Ausschreibungen durch niedrig angesetzte Preise gewonnen. Die anderen Organisationen hatten betont, der Rettungsdienst sei mit solch geringen Kosten in der geforderten Qualität nicht leistbar, in einem Nachprüfungsverfahren konnten aber keine Verstöße festgestellt werden.

