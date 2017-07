Ein riesiges Ferienresort Seit Jahren wird an dem Projekt geplant. Jetzt hat die Gemeinde einen wichtigen Beschluss gefasst.

Weites Land: Zwischen dem Tiefenauer Rosengarten, der B 169, Lichtensee und der S 89 Richtung Heidehäuser soll sich schon in wenigen Jahren keine Agrarfläche mehr befinden, sondern ein großes Ferienareal mit Golfplatz. © Lutz Weidler

Egal, ob von oben aus der Luft betrachtet oder vom Boden aus gesehen: Auf der 110 Hektar großen Fläche zwischen Lichtensee, Tiefenau und Heidehäuser tut sich wenig. Gemessen daran jedenfalls, was sich hier einmal tun soll. Denn auf diesem Areal will Projektentwickler Henry de Jong aus den Niederlanden in den nächsten Jahren eins der größten Bauprojekte in der Region überhaupt umsetzen und ein Ferienresort mit Vier-Sterne-Hotel, Dutzenden Ferienwohnungen und Golfplatz bauen. Rund 50 Millionen Euro soll das kosten und rund 100 Vollzeit-Arbeitsplätze bringen.

Damit das Projekt realisiert werden kann, muss es aber erst auf einem ganz bestimmten Papier ankommen: dem Flächennutzungsplan der Gemeinde. Aber der stammt, wie Bürgermeister Hannes Clauß (parteilos) sagt, momentan noch „aus grauer Vorzeit“. Das Ferienresort ist darin noch gar nicht eingezeichnet.

Aus Klinik wird Ferienanlage

Nur die Teilfläche des Tiefenauer Rittergutes ist ausgewiesen, als „Sondergebiet Klinik“. Ein Überbleibsel der Ideen früherer Investoren. – Diese Investoren und ihre Ideen sind längst verschwunden. Seit Jahren gibt es nur Henry de Jong und sein Resort. Nach einer längeren Pause haben die Planungen für das Projekt spätestens seit 2016 wieder Fahrt aufgenommen. Seither hat de Henry Jong immer wieder betont, das Projekt realisieren zu wollen. Im August vorigen Jahres hatte er von einem Baubeginn 2017 gesprochen. Heute sagt der Niederländer, er wollte dieses Jahr den Bauantrag für das Resort einreichen.

Selbst Befürworter des Resort-Vorhabens halten das für zu optimistisch. Schließlich würde ein Bauantrag bedeuten, dass eine Reihe wesentlicher Fragen geklärt sind. Sind sie aber offenbar nicht. Allein die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde beispielsweise ist aufwendig.

Da Wülknitz eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Röderaue bildet, müssen beide Kommunen plus dem gemeinsamen Ausschuss der Planänderung zustimmen. Das ist zwar schon passiert, allerdings folgt jetzt das gesetzlich vorgeschriebene Prozedere, bei dem alle sogenannten Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit gehört werden. Gibt es von Behörden oder Bürgern Bedenken, müssen diese abgewogen werden, ehe der Plan wirklich geändert werden kann. Wie lange all das dauert? „Am aktuellen Beginn des Verfahrens sind zeitlich keine Prognosen möglich“, heißt es vom Landratsamt Meißen. Insider rechnen mit mindestens einem halben Jahr, eher mehr.

Fast noch wichtiger als der Flächennutzungsplan dürfte für den Bauantrag aber der Bebauungsplan für das künftige Resort sein. An dem arbeiten Henry de Jongs Planer im Hintergrund parallel. Auch dieser Plan muss ein langwieriges Genehmigungsprozedere durchlaufen. Auch hierzu mag der Kreis keine Prognose abgeben. Die Meißner Behörde ist es auch, die eine weitere wichtige Frage rund um das Resort-Projekt klären muss. Ein Teil des künftigen Resort-Gebietes überlappt mit dem Landschaftsschutzgebiet „Mittlere Röderaue und Kienheide“ und muss deshalb aus diesem Gebiet ausgegliedert werden. Die Schrumpfung des Schutzgebiets muss der Kreis genehmigen.

Trotz der vielen noch zu klärenden Planungsfragen: Henry de Jongs Optimismus scheint ungetrübt. Ob er wirklich davon ausgehe, dieses Jahr einen Bauantrag stellen zu können? Ja, er glaube daran, sagt der Niederländer. Die Zweifler seien „Leute, die das Vorhaben nur aus der Zeitung kennen“ und „die genauen Schritte nicht kennen“. Er denke, das Ganze sei machbar. „Ich habe noch keine Signale empfangen, dass das unmöglich ist.“

Bei den strittigen Fragen rund um den Naturschutz etwa sei die Planung für das Resort angepasst worden, sodass es kaum noch Kollisionen gebe. Die Anlage solle bestehende Schutzgebiete im Grund eher noch erweitern, sagt Henry de Jong. Demnächst wolle er sich auch mit den großen Naturschutzverbänden treffen, um Probleme auszuräumen. Nach dem Sommer soll es dann neue Nachrichten geben.

