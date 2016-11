Ein Riese rollt durch Bischofswerda Der Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt steht. Bis es so weit war, galt es mache knifflige Situation zu meistern.

Ein Streifenwagen der Polizei eskortierte den Weihnachtsbaumtransport durch die Stadt. © Steffen Unger

Besondere Bilder am Dienstagmorgen in Bischofswerda: Gerade so passte der diesjährige Weihnachtsbaum für den Altmarkt durch die Kirchstraße, durch die er auf einem speziellen Anhänger, den der Bauhof für solche Arbeiten hegt und pflegt, gefahren wurde. Mädchen und Jungen vom Kinderhaus „Sonnenschein“ und Erzieher Michael Jehring schauten gespannt zu, wie der Riesenbaum gegen halb neun auf dem Altmarkt ankam und aufgestellt wurde. Sie waren auch schon dabei, als es am frühen Morgen auf der Kampfbahn ans Fällen ging.

Bauhofmitarbeiter und ein Kranspezialist kamen mit Technik, kappten den Baum und verluden ihn. Die Aktion war schwieriger als in anderen Jahren, weil die über zehn Meter hohe, dicht gewachsene Coloradotanne zwischen zwei Freiland-Stromkabeln herausbugsiert werden musste. Dazu kam stürmischer Wind am Dienstagmorgen.

Aber alles hat geklappt, es gab keine Schäden, sagte Bischofswerdas Bauhofleiter Sven Ganze. Gestiftet haben den Baum André Caspar und Lebensgefährtin Susann Mühlan. Er stand zur Wahl neben sechs anderen Bäumen, die Bürger der Stadt als Adventsschmuck vorm Rathaus angeboten hatten. (szo)

