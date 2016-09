Gerichtsbericht Ein Rentner in Rage Ein 73-Jähriger schlägt mit einer Krücke zu, droht einem Mann und sprüht mit Pfefferspray um sich. Nun erhält er die Quittung.

Summer Wave – so heißt ein Musikfestival – steht in grellpinken Lettern auf dem grauen T-Shirt des Angeklagten. Der 73-Jährige zupft kurz daran, legt die Krücke beiseite. Er kann den Richter am Amtsgericht Dippoldiswalde nur schwer verstehen. Immer wieder muss er nachfragen, immer wieder muss sein Prozess unterbrochen werden.

Der Körper will offenbar nicht so, wie er will. Sein Verstand ist jedoch hellwach. Der Rentner, der bedroht, geschlagen und gestohlen haben soll, kann sich noch erinnern an das, was man ihm vorwirft. Die Anklage gebe aber „nicht die Wahrheit“ wieder, wie er betont. Und die Schuld sucht der frühere Dippoldiswalder, der mittlerweile in Freiberg lebt, nicht bei sich, sondern lieber bei anderen – alles einstige Bekannte.

Der Rentner ist nicht vorbestraft. Allerdings wurde er per Haftbefehl gesucht. Zusammen mit einem 67-jährigen Bekannten sollte er sich kürzlich wegen eines Einbruchs in eine Dippoldiswalder Gartenlaube vor dem Amtsgericht verantworten.

Doch die beiden Senioren ließen den Prozess platzen. Sie fehlten unentschuldigt. Neun Zeugen waren umsonst erschienen. Der 73-jährige Deutsche hatte sich offenbar kurz vor dem Prozess selbst aus einer Herzklinik entlassen. Er „will zu einer Party gehen“, habe der Mann erklärt, ehe er verschwand. So hieß es vor Gericht.

Der sechs Jahre jüngere Angeklagte war indes einige Monate nach der Tat aus Dippoldiswalde in eine Dresdner Pflegeeinrichtung gezogen, wie sich erst vor Gericht herausstellte. Seine Ladung kam nicht an.

Das Verfahren gegen den 67-Jährigen wird dann von dem des Hauptangeklagten abgetrennt. Und wenige Stunden vor dem Prozess gegen seinen alten Kumpel in Dippoldiswalde wird das Verfahren eingestellt.

Zwar sei er im Juni 2015 mit in die Laube des Gartennachbarn eingestiegen. Fünf T-Shirts, ein Campingstuhl, eine Kabelrolle und ein Eimer Erdbeeren seien die Beute gewesen. Doch wem was gehörte, und was womöglich nur geliehen war, wurde jetzt nicht geklärt. Am Ende blieb der Diebstahl der Erdbeeren als Vorwurf übrig – und der 67-Jährige konnte zurück ins Pflegeheim.

Hosteltür mit Feuerlöscher gerammt

Das Gericht sah es zudem als erwiesen an, dass der Hauptangeklagte die „treibende Kraft gewesen“ sei. Ihm werden auch weitere Straftaten zur Last gelegt. Er habe sie alle zwischen Mai und September 2015 begangen. Binnen elf Tagen wurde er gleich fünfmal erwischt, wie er in Dippoldiswalde ohne gültige Haftpflichtversicherung herumfuhr. Auch werden dem Mann Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen.

So habe er einen Bekannten in Oberhäslich angemotzt: „Ich brenne Dich ab und fahre Dich um.“ Das mit dem Abfackeln stimmt nicht, beteuert der Angeklagte. Der Rest schon: „Der Typ hatte sich damals vor sein Auto gestellt.“ Auch hätte der Geschädigte seinen Kumpel ungerecht behandelt.

Einem anderen Bekannten, der ihm angeblich „noch immer 3 400 Euro“ schulden würde, habe er mit seiner Krücke geschlagen und ihn dabei am Nacken verletzt. Und in einem Hostel in Geising sei er ausgerastet, weil ein Bekannter dort sein Portemonnaie vergraben habe, erzählt der Rentner.

In Rage soll er einen Feuerlöscher gegen die Zimmertür des Mannes gerammt haben. Später hat der Angeklagte dem Hostelbetreiber Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. „Das war so nicht gewollt, ich habe nicht dorthin gezielt“, sagt der 73-Jährige.

Die meisten Vorwürfe gibt er irgendwie zu, ein umfassendes Geständnis ist das aber nicht. Dennoch bleibt es bei dem zuvor am Gericht ausgehandelten Deal: Der Rentner gesteht. Im Gegenzug muss kein Zeuge aussagen, der Prozess wird deutlich verkürzt. Und die erwartete Bewährungsstrafe würde ein Jahr nicht überschreiten. Der Richter folgt später schließlich dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilt den Rentner zu zehn Monaten Haft auf Bewährung.

zur Startseite