Ein rekordverdächtiges Hundetreffen Uwe Tröschel will fast 800 Bernhardiner an der Frauenkirche versammeln. Das hat noch keiner geschafft.

Bernhardiner Benny ist für Uwe Tröschel aus Neustadt mehr gewesen als nur ein Hund. Seine Leidenschaft will der 47-Jährige nun in einen Weltrekordversuch stecken. © privat

Dass dieser Mann auf den Hund gekommen ist, sieht man Uwe Tröschel schon von Weitem an. Auf seiner Winterjacke steht: „Bernhardiner“. Unter seinem Arm klemmen Malbücher – natürlich mit Bernhardinern darauf. Vor etwa 20 Jahren hat Tröschel sich in die Rasse verliebt. Seitdem lebt der Neustädter mit Bernhardinern zusammen. Nun will er einen Guinness-Weltrekord aufstellen.

Tröschel muss dafür mindestens 790 Bernhardiner an einem Ort versammeln. Der bisherige Rekord wurde im vergangenen Jahr in Mexiko aufgestellt – mit 784 Terriern. Das soll in diesem Jahr in Dresden auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche getoppt werden. Das Datum steht bereits fest. Am 16. September will Tröschel die Hundewelt herausfordern. Bei der Stadt hat er den Rekordversuch angemeldet und auch Kontakt zum Rekord-Institut für Deutschland aufgenommen, das Höchstleistungen aller Art prüft. „Ein Rekordrichter wird mit nach Dresden kommen und den Versuch überprüfen“, sagt der 47-Jährige.

Für den Rekord sei es wichtig, dass die mitmachenden Hunde gesund, reinrassig und geimpft sind. Er rät Herrchen und Frauchen, ihre Tiere – sollten sie keine Papiere haben – vorher von einem Tierarzt untersuchen zu lassen. Dieser könne für den Rekordversuch bestätigen, dass der Hund ein echter Bernhardiner ist. Uwe Tröschel ist optimistisch, dass er tatsächlich einen Weltrekord aufstellen kann. Im Internet rührt er bereits fleißig die Werbetrommel. Nicht nur in Sachsen. Deutschland und sogar weltweit hofft er auf die Unterstützung von Bernhardiner-Besitzern.

„Die Hunde sind etwas ganz Besonderes. Man kann es nicht beschreiben, man muss dafür mit ihnen leben“, sagt Tröschel. Mehrere Bernhardiner haben ihn und seine Familie in den letzten 20 Jahren begleitet. Einer seiner Lieblinge war Benny. Sein Konterfei ist auf einem Malbuch für Kinder zu sehen, das der Neustädter entwickelt hat. Deutschlandweit vertreibt er das Heft, dessen Erlös teilweise dem Verein Sonnenstrahl aus Dresden zugutekommt.

Regelmäßig ist Uwe Tröschel mit seinen Hunden auch in Schulen zu Gast. „Viele Kinder wissen nicht, wie man sich ihnen gegenüber richtig verhält“, sagt er. Benny, der inzwischen gestorben ist, sei von etlichen Kinderhänden gestreichelt worden. Alles hätte er geduldig mit sich machen lassen und sei damit das perfekte Testobjekt auch für ängstliche Kinder gewesen. Seine Hunde sind für ihn vollwertige Familienmitglieder. „Es gibt nichts Schöneres, als mit einem Tier in der Familie aufzuwachsen“, ist er überzeugt.

Der Rekordversuch

Wann: Weltrekordversuch am 16. September 2017 in Dresden.

Was und wo: Uwe Tröschel will mindestens 790 reinrassige und geimpfte Bernhardiner auf dem Dresdner Neumarkt versammeln.

Anmeldungen: Bis zum 1. Juni 2017 müssen sich die Teilnehmer registrieren. Anmeldungen mit dem Betreff „Weltrekordversuch in Dresden 2017“ per E-Mail mit Namen, Adresse und der Anzahl der teilnehmenden Hunde an canismolosser@web.de. Die Teilnahme ist kostenlos.

www.canis-major-bernhardiner.de

