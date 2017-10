Ein Reformationsbaum für Rothenburg Kirchgemeinde noch einmal aktiv: Zum Abschluss des Lutherjahres wird im Stadtpark eine Stieleiche gepflanzt.

Rothenburg hat jetzt eine Luther-Eiche. © Rolf Ullmann

Nun hat Rothenburg auch einen: Seit dem gestrigen Reformationstag gibt es in der Neißestadt ganz offiziell einen Reformationsbaum. Nach dem Gottesdienst wurde zudem eine Gedenktafel enthüllt, die an die 500 Jahre erinnert, seitdem Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen veröffentlichte.

Die Idee dazu ist fast schon ein Jahr alt. Der Mitteldeutsche Rundfunk hatte Ende 2016 dazu aufgerufen, Standorte von Luthereichen, Lutherlinden oder ganz allgemein Reformationsgedächtnisbäumen bekanntzugeben. „In diesem Zusammenhang forderte der Sender dazu auf, Baumpate zu werden für einen neuen Lutherbaum“, erinnert sich Pfarrer Daniel Schmidt. Und der nennt noch einen weiteren wichtigen Aspekt: „In der Winterkirche haben wir einen Altar, der aus einem alten Lindenstamm hergestellt wurde, der als Baum selbst noch die Reformation erlebt hat. Das war der entscheidende Impuls für uns, sich an der Aktion zu beteiligen.“

Nicht ganz leicht war es, einen geeigneten Platz zu finden, denn der Baum soll nicht nur ein paar Jahre überdauern. „Wir möchten, dass er die nächsten 500 Jahre aushält und die Menschen auch weiterhin an die Reformation erinnert“, so Pfarrer Schmidt. „Und in einem halben Jahrtausend ist er wahrscheinlich riesengroß.“ Deshalb war das Gelände der Kirchgemeinde eher ungeeignet. „Wir haben uns deshalb mit der Stadt verständigt und nach einigem Überlegen eine Stelle im Stadtpark gefunden.“ Dort habe es einen Sturmschaden gegeben, bei dem eine alte Eiche abgebrochen sei. „Da hätte sowieso aufgeforstet werden müssen. Nun steht unser Reformationsbaum hier“, beschreibt Pfarrer Schmidt die Standortsuche.

Zur Wahl standen Linde oder Stieleiche. Nach Rücksprache mit Experten entschied man sich in diesem Bereich des Stadtparkes für die Eiche. Die wurde, nachdem letzte Reste des alten Stubbens beseitigt waren, bereits am vergangenen Freitag durch die in Horka ansässige Firma Garten und Landschaftsbau Knobloch gesetzt. „Per Hand hätte das nicht funktioniert, immerhin ist es kein kleiner Setzling mehr, sondern ein Baum, der 20 bis 25 Zentimeter Umfang hat“, erzählt der Pfarrer. So stand die Stieleiche am Reformationstag bereits in der Erde. Rundherum wurde ein dem Anlass entsprechendes Fest gefeiert. Nach dem Gottesdienst mit viel Musik ging es von der Stadtkirche hinaus in den Stadtpark, wo am frisch gesetzten Reformationsbaum nun auch die Gedenktafel zu sehen war. Anschließend versammelten sich die anwesenden Gemeindemitglieder zum Mittagessen im Martinshof. Danach setzte man den Tag mit einem Orgelkonzert in der Kapelle „Zum Kripplein Christi“ fort, um später in der Stadtkirche noch einem Kabarettstück zu lauschen.

„Für uns ist das ein ganz bedeutender Tag“, bekräftigt Daniel Schmidt. „Denn bisher gab es in Rothenburg keinen Reformationsgedächtnisbaum.“ Und er erläutert, warum gerade Bäume in dieser Beziehung so wichtig sind: „Die Ursprungsform aller Verehrungen war immer der Baum. Er steht für Wachstum und Gedeihen.“ Auch Luther hatte offenbar eine enge Bindung zu Bäumen. Ihm wird der Satz „Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen“ zugeschrieben. „Ein Apfelbaum ist es bei uns zwar nicht geworden, aber Laubgehölze wie die Stieleiche sind ja seit jeher in Mitteleuropa üblich“, erklärt der Pfarrer. „Bäume begleiten uns hier auf Schritt und Tritt. Im Nahen Osten, wo es kaum Bäume gibt, stellt man eher Stelen auf“, zieht der 39-Jährige einen Vergleich. Die Evangelische Kirchgemeinde Rothenburg erstreckt sich von Steinbach bis Kahlemeile, von Rothenburg bis Uhsmannsdorf. Hier kümmert sich Pfarrer Daniel Schmidt um etwa 1 400 Gemeindemitglieder.

zur Startseite