Ein Rathaus am Sandkasten Der Marktplatz in Kamenz wird ab jetzt neu gestaltet. In zwei Bauabschnitten, die es freilich in sich haben.

Das Kamenzer Rathaus im Sandkasten? Der Eindruck täuscht, aber der Umbau des Marktplatzes hat planmäßig am Montag tatsächlich begonnen. Das ist bis Spätherbst natürlich mit Einschränkungen in der Nutzung verbunden.

Die Zeichnung von Diplomarchitektin Ilona Palme skizziert die Neugestaltung des Kamenzer Marktplatzes. Bis Ende November soll sie abgeschlossen sein.

Nun ist es wirklich losgegangen. Der Marktplatz der Lessingstadt erhält eine mittlerweile überfällige Auffrischung. Und was jahrelang mit Blick auf den Denkmalschutz undenkbar schien: Es ist sogar an Bäume gedacht. Die obige Planungsskizze zeigt es. Allein an der Seite mit dem Hotel Goldner Hirsch sind sechs Anpflanzungen vorgesehen. Das Stadtgrün wird den traditionellen Steinplatz ergänzen, ohne ihn in seinen Funktionen einzuschränken, zu denen natürlich vor allem auch die Forstfestaufmärsche im August jedes Jahres gehören. Und an der Ostseite begannen nun auch die Bagger, das Pflaster aufzureißen.

Das ist nun mit wochenlangen Einschränkungen verbunden, die mancher Händler und Gewerbetreibende spüren wird. Und tapfer erträgt, wenn am Ende das Gesamtbild stimmt und mehr Menschen als bisher in die Innenstadt gelockt werden. Und an dieser Zielvorgabe hat ja auch die City-Initiative mitgewirkt.

Auch bei der besseren Verkehrsführung. Endlich wird es eine Umfahrung des Marktes gegen den Uhrzeigersinn geben. Dann wird auch vor der Bautzner Straße, also am früheren Winzereck auf den Markt eingebogen werden können, was den parkplatzsuchenden Kraftfahrern das lange Einbahnstraßenringel zurück über die Wallstraße und die Pulsnitzer Straße erspart.

Mehr Parkplätze als bisher

Mit der Umgestaltung wird es am Ende – besser geordnet – sogar mehr Parkplätze als bisher geben. Was eine angenehmere Verweilsituation auf dem Markt nicht einschränken soll. Am Andreasbrunnen und vor dem früheren Winzereck wird mehr Platz sein, auch begrünter. Und auch vor Rossmann wird man sich aufhalten können, wobei dieser Bereich dann abgesenkte Borde hat, um das Aufmarschieren der Schulkinder in Weiß nicht zu erschweren. Oder den Zieleinlauf beim Blütenlauf, der mit dem Lausitzer Anradeln auch im nächsten Jahr wieder – dann zum 20. Mal – stattfinden wird. OB Roland Dantz: „Bei den Planungen war gesetzt, dass alle bisherigen Funktionen des Platzes erhalten bleiben müssen. Das ist geschafft.“

Und es kommen Neue hinzu. Zum Beispiel die behindertengerechten Fahrbahnübergänge. Sie werden mit schwarzem Kleinpflaster statt der historischen Granitplatten markiert, die vor allem Sehschwache besser erfühlen können. Und mit acht Ladestationen für E-Bikes auf dem Marktplatz und mit zwei Tankstellen für Elektroautos im Bereich der Bäckerei Garten werden auch in Sachen E-Mobilität neue Akzente gesetzt.

OB Roland Dantz: „Wir wollen unser neues Slogan gerade auch am Markt mit Leben erfüllen: Kamenz – place to [E]!“ Vor allem die Pedellecs werden sich bewähren, auch und gerade weil sie die Erreichbarkeit der Innenstadt auf dem Felsen auch für Ältere deutlich erleichtern.

Komplizierte Bauorganisation

Die Bauorganisation selbst ist komplizierter. Mit dem Forstfest vom 18. bis 24. August ist ein Break gesetzt, da wird die Baustelle also vorübergehend geräumt sein. Danach startet bis 30. November der zweite große Abschnitt auf der Rathausseite bis zum Andreasbrunnen. Während der gesamten Zeit wird der Wochenmarkt auf den Schulplatz verlegt. OB Dantz: „Er kommt aber auf alle Fälle zurück.“ Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen etwa 430 000 Euro, die Städtebauförderung beträgt 187 000 Euro. Der Auftrag für den Pflaster- und Straßenbau ging an die Firma Hausdorf aus Döbra, die Begrünung leistet die Firma Galand-Gebler. Und die Planung hat das Büro Communalconcept inne.

