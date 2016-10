Ein Rasen wie gemalt Die alte Schule Bauda ist nicht nur toll saniert, sondern auch schick im Umfeld. Wie hat er nur dieses Rasengrün hinbekommen?

Auf so ein Grün wäre jeder Sportplatz neidisch. © Anne Hübschmann

Auf so ein Grün wäre jeder Sportplatz neidisch. Die alte Schule Bauda ist nicht nur toll saniert, sondern auch schick im Umfeld. Wie hat er nur dieses Rasengrün hinbekommen?

Bauherr ist der Thiendorfer Christian Freund, genannt „der Schulfreund“, weil er 2009 schon die alte Schule in Folbern saniert hat und 2013 noch die Schulen in Bauda und Walda gekauft hatte. Im Gegensatz zur Baudaer Schule steht die Waldaer unter Denkmalschutz. Die Front der Schule soll erhalten bleiben, an den anderen drei Seiten des Gebäudes wird ein Wärmeschutz auf die Mauern aufgetragen.

Insgesamt werden in Walda vier Wohnungen mit je 100 Quadratmetern Wohnfläche entstehen. In Bauda sind zwei große Wohnungen entstanden. (szo)

