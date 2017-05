Ein Rad für den Weg zurück ins Leben Ein Jugendlicher aus Neißeaue hat eine schwere Erkrankung überstanden und trainiert jetzt, um anderen Mut zu machen.

Symbolbild. © Guillermo Nova/dpa

Das neue Fahrrad, das Justin Radisch aus Neißeaue einen Tag nach seinem 16. Geburtstag erhalten hat, ist mehr als ein Geschenk zum neuen Lebensjahr. Es soll Ansporn und Hilfe sein, die Folgen einer schlimmen Krebserkrankung zu überwinden. Ende 2015 traf den damals 14-Jährigen die niederschmetternde Diagnose. Bei der anschließenden Behandlung des selten auftretenden Knochentumors musste Justins Knie entfernt werden, er bekam eine Prothese eingesetzt. Trotz eines komplizierten Krankheitsverlaufs wurde die Behandlung Ende 2016 abgeschlossen. Im Februar 2017 lernte Justin während einer Rehamaßnahme im Schwarzwald zunächst wieder richtig laufen.

Dass er je wieder Sport treiben könnte, schien jedoch zunächst ausgeschlossen. Da lernte er über das Projekt Sonnenstrahl e.V., das sich für krebskranke Kinder engagiert, den Radebeuler Andreas Führlich kennen. Er durchlebte vor 20 Jahren fast identisch diese bösartige Tumorerkrankung und ist heute Vorsitzender des Vereins. „Als ich hörte, dass Andreas jedes Jahr eine große Fahrradtour fährt, fasste ich neuen Mut“, so Justin Radisch. Zur selben Zeit kämpfte auch Remon Berg mit der gleichen Diagnose. Beide lernten sich während der Therapie kennen und wurden Freunde. Die Behandlung verlief ähnlich, nur dass es bei Remon weniger Komplikationen gab und er zwischenzeitlich einen Vorsprung in der Genesung hatte. Für Justin ein Anlass zu Optimismus: „Wenn ich Remon sehe, beeindruckt es mich, wie gut er das Bein bewegen kann und ich bin mir sicher, dass ich es auch noch schaffe.“

Was Justin aber fehlte, war ein funktionstüchtiges Fahrrad. Die schwere Zeit der Erkrankung hatte die Familienkasse arg belastet. Hier sprang der Verein Herzenswünsche ein. Auch das Radebeuler Fahrradgeschäft Tretmühle und sogar der renommierte Hersteller Bergamont sagten ihre Hilfe zu. So bekam Justin im Mai sein neues, speziell angepasstes Fahrrad überreicht. Langsam hat er wieder mit dem Radfahren begonnen. Noch kann er sein Knie nur bis maximal 50 Grad beugen. Regelmäßig will er nun Rad fahren und dabei für einen besonderen Termin trainieren.

Schließlich hat er sich bereits im Krankenhaus mit seinem Leidensgenossen Remon ausgemacht, dass beide, wenn sie 18 sind, an der Regenbogenfahrt der Deutschen Kinderkrebsstiftung teilnehmen werden. Bei dieser Mut-mach-Radtour wollen sie anderen Betroffenen Hoffnung auf Heilung schenken. Jährlich erkranken in Deutschland rund 2000 Kinder und Jugendliche an Krebs. (SZ)

www.herzenswuensche.de

zur Startseite