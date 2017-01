Tischtennis Sachsenliga Herren Ein Punkt wäre drin gewesen Der SV Radeburg pokert bei den Doppeln. Der Plan geht zwar auf. Doch am Ende geht dann doch die Luft aus.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Am Samstag waren am Meißner Berg die Tischtennis-Herren vom TTV Burgstädt zu Gast beim SV 1862 Radeburg. Beide Mannschaften in Bestbesetzung. Die Radeburger waren in den ersten beiden Wochen des neuen Jahres gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe und damit mit überschaubarem Trainingsprogramm. Dennoch wollte man sich gut verkaufen und die Überraschung aus dem Hinspiel, als es nach 0:3-Rückstand noch ein 8:8-Unentschieden gab, wiederholen.

Da die Doppel der letzten Spiele gegen Burgstädt nur mäßig erfolgreich liefen, ging man auf Radeburger Seite voll auf Risiko. Domke/Laubert D. , eigentlich Doppel 3 wurde als Spitzendoppel aufgestellt. Szandala/Gursinsky auf Doppel 2 und Schäfer/Laubert E. auf Doppel 3. Ziel war es, mindestens Doppel 3 zu holen. Der Plan ging auf, und es war sogar noch viel mehr drin. Szandala/Gursinsky verloren unglücklich gegen das Spitzendoppel der Gäste, und auch das vermeintliche „Kanonenfutterdoppel“ Domke/Laubert D. kämpfte sich bis in den 5. Satz, wo man leider knapp unterlag. Minimalziel erreicht, 1:2 nach Doppeln.

Die erste Einzelrunde verlief positiv für die Gastgeber. Vier Siege auf Radeburger Seite, zwei für die Burgstädter, wobei Marc Schäfer mal wieder spektakulär sein Können präsentierte, was am Ende aber leider nicht zum Sieg reichte. Zwischenstand 5:4 nach der ersten Einzelrunde

Der Knackpunkt folgte. Das obere Paarkreuz der Radeburger patzte. Bogdan Szandala verlor sein 2. Einzel ebenso wie Marc Schäfer. Ronny Gursinsky konnte zwar nochmal ausgleichen, aber die letzten drei Einzel gingen allesamt knapp verloren. Endstand 6:9.

Die Niederlage schmerzt zwar, weil durchaus ein Punktgewinn drin war, aber die gezeigten Leistungen waren trotz wenig Training durchweg ansprechend. Das lässt hoffen für die wichtigen Spiele Ende Januar gegen Elbe Dresden und Lok Zwickau. (jf)

