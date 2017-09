„Ein Prototyp für rechte Gewalt“ Die Bilder des brennenden Sonnenblumenhauses in Rostock-Lichtenhagen gingen 1992 um die Welt. 25 Jahre später ist dort vieles anders.

Vor einem brennenden Trabi wirft dieser Randalierer einen Stein auf Polizisten. Im August 1992 randalierten bis zu 1200 rechtsradikale Gewalttäter vor dem Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen. © picture-alliance / dpa

Diese Bilder wird Jochen Schmidt wohl nie vergessen. „Wenn über einem nur noch eine Spannbetondecke ist und man von unten Schreie hört, Feuerschein sieht und Qualm riecht, es nicht links und nicht rechts geht, dann verlierst du irgendwann den Mut.“ Schmidt hielt sich am 24. August 1992 als Hospitant eines ZDF-Kamerateams in Rostock auf – genauer gesagt im Ortsteil Lichtenhagen, im Sonnenblumenhaus, so genannt wegen eines Fassadenbildes. Vor dem Wohnblock kommt es zu den bis dahin schwersten ausländerfeindlichen Krawallen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sie wurden zum Symbol rassistisch motivierter Gewalt.

„Und dann hat da oben eigentlich jeder still für sich mit dem Leben abgeschlossen“, erinnert sich Schmidt. Mit rund 150 ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeitern, die in dem Haus wohnten, und Kollegen rettete er sich bis in den elften Stock und dann aufs Dach. Unten griffen Anwohner und Neonazis das Wohnheim für vietnamesische Arbeiter an und setzten einige Wohnungen in Brand.

Im Nachbaraufgang befand sich damals die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber von Mecklenburg-Vorpommern. Wochenlang war sie völlig überfüllt. Alle Asylsuchenden mussten zur Registrierung durch dieses Nadelöhr, bevor sie auf Unterkünfte im ganzen Bundesland verteilt wurden. Viele kampierten vor dem mitten im Wohngebiet gelegenen Haus – ohne Toiletten und Verpflegung. Doch die Verantwortlichen reagierten nicht.

Ab dem 22. August vor 25 Jahren eskalierte die angespannte Situation. Jugendliche und Anwohner versammelten sich, warfen Steine und Brandsätze auf das Haus und die Polizei. „In den Anfängen waren es die Einwohner vor Ort, die Jugendlichen, die komplett perspektivlos waren“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete und Vorsitzender des Ortsbeirats, Ralf Mucha. „Dass darunter auch Rassisten aus der Rostocker Szene waren, ist mir bewusst.“

Später kamen Neonazis aus ganz Deutschland dazu. Die Polizei wurde der Lage nicht Herr. Am 24. August entschieden die Behörden nach langem Zögern, die Aufnahmestelle zu räumen. Von da an richtete sich die Gewalt der Neonazis und der Tausenden Schaulustigen endgültig gegen die im Nachbaraufgang lebenden Vietnamesen. Der damalige Ausländerbeauftragte Rostocks, Wolfgang Richter, hielt sich mehrere Tage lang im Haus auf. Er erinnert sich an viele Gespräche mit Anwohnern, die auch gesagt hätten: „Die Vietnamesen meinen wir nicht! Mit denen leben wir seit zehn Jahren hier. Das hat ihnen aber nichts genützt. Weil die fremdenfeindliche Gewalt, einmal ausgebrochen, keine Unterschiede gemacht hat.“ Schmidt sagt: „Rostock ist so etwas wie ein Prototyp für rechte Gewalt. Und dafür, wie leicht Agitatoren es schaffen, Massen zu bewegen.“

Die Wiese vor dem Haus, auf der sich die Szenen abspielten, gibt es nicht mehr. Die Fläche vor dem elfstöckigen Hochhaus ist bebaut – mit einem Dienstleistungszentrum, einem Baumarkt und einem Parkplatz. Sie ist zum Mittelpunkt des Stadtteils geworden. Dort gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Imbisse und Arztpraxen. Lichtenhagen, das heißt heute: gut 14 000 Einwohner, 5,7 Prozent Ausländer und eine Arbeitslosenquote leicht unter dem Rostocker Durchschnitt. „Es ist ein bunt gemischter Stadtteil“, sagt Mucha, in dem Unternehmer ebenso wie „bildungsferne Familien“ wohnen. Die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge „ist akzeptiert, sie wird unterstützt“, betont Mucha. (dpa)

