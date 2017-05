Ein Prosit auf die Mütter Zum Brunch im Döbelner Wettinpark haben Kinder ihre Mamas eingeladen. Dabei gibt’s kuriose kulinarische Genüsse.

Claudia Kehl hat es sich mit ihren Kindern Robin (links) und Lene beim Muttertagsbrunch auf dem Wettinplatz in Döbeln schmecken lassen. © André Braun

Musik tönt über den Wettinplatz in Döbeln. Stände, an denen es Speisen und Getränke gibt, schmücken bunte Wimpel. Von ihren Müttern beobachtet, toben Kinder über den Rasen. Der Treibhausverein hat zum Muttertagsbrunch in den Park eingeladen.

Seit wann es den Brunch gibt, kann Judith Schilling vom Verein nicht mehr sagen. Sie ist erst seit 2008 mit dabei. „Da gab es die Veranstaltung schon“, sagt sie. „Der Brunch ist etwas, das unsere anderen Angebote bereichert. Wir erreichen mit der Veranstaltung ein anderes Publikum als sonst. Die aktiven Mitglieder des Treibhausvereins bringen zum Muttertagsbrunch ihre Eltern mit. Und da sich die Veranstaltung herumgesprochen hat, kommen auch viele andere. Einige Gäste sind jedes Jahr beim Brunch dabei.“

Das Buffet haben viele ehrenamtliche Helfer vorbereitet. Aber auch zahlreiche Gäste bringen etwas mit. Zum ersten Mal präsentiert sich in diesem Jahr beim Muttertagsbrunch das Nähcafé. Christine Tappendorf aus Döbeln leitet das Nähen. Sie gehört zum Willkommensbündnis Döbeln. Erst im letzten Jahr hat sie das Nähcafé ins Leben gerufen, als sie noch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber war. Als die Einrichtung geschlossen wurde, zogen die teilnehmenden Frauen ins Café Courage um. Genäht werden Taschen und Beutel, Tischläufer, Brillenetuis und andere Dinge. Die Nähmaschinen und das Material werden gespendet. Mit beim Brunch dabei ist auch Nicolas Sihombing vom Kaffee Batavia. Beim Brunch bietet er seinen fair gehandelten Kaffee an.

Claudia Kehl ist zum ersten Mal beim Muttertagsbrunch. Ihr großer Sohn Robin hat sie und Schwesterchen Lene eingeladen. Die Atmosphäre im Park gefällt ihr besonders. Neugierig auf Neues waren Wilfried und Jutta Penkalla. Beide kommen aus Kiebitz. Von der Veranstaltung haben sie in der Zeitung gelesen. Im Grünen sitzen und sich mit Leuten unterhalten, finden sie schön. Besonders angetan hat Jutta Penkalla der vegetarische Hackepeter aus Zwiebeln, Reis und Ketchup. Regelmäßig beim Muttertagsbrunch dabei ist Doro Tischinger aus Döbeln. Das Essen, dass die Kinder hier spielen können, dass sie sich mit anderen Leuten austauschen kann und die Umgebung gefallen ihr besonders.

