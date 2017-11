Gut zu wissen Ein Prinz hilft Die Initiative Coswig – Ort der Vielfalt hat einen prominenten Unterstützer. Sänger Sebastian Krumbiegel gibt ein Konzert. Und zuvor der SZ Antworten.

Zu Gast in Coswig. Der einstige Thomaner Sebastian Krumbiegel ist den meisten als Mitglied der Band Die Prinzen bekannt. Einen Namen gemacht hat er sich nicht nur mit seinem musikalischen, sondern auch mit seinem gesellschaftlichen Engagement. Jetzt bestreitet er ein Benefizkonzert für die Initiative Coswig – Ort der Vielfalt unter Schirmherrschaft von OB Frank Neupold. Der Erlös kommt ausschließlich der Arbeit mit geflüchteten Menschen, insbesondere Kindern und Familien, zugute, heißt es von der Initiative. © Agentur

Kein Wunder, dass die Freude groß ist bei der Initiative Coswig – Ort der Vielfalt. In wenigen Tagen, am 29. November, kommt ein bekannter Musiker in die Stadt. Für ein weiteres Benefizkonzert zugunsten der Arbeit der Initiative. Sebastian Krumbiegel, Sänger der Prinzen, ist als Solist in Coswig zu Gast. Die SZ wollte von ihm auch wissen, ob er seinen Auftrittsort kennt.

Herr Krumbiegel, weshalb helfen Sie gerade dieser Initiative, wie ist der Kontakt zustande gekommen?

Wir leben in bewegten Zeiten und ich finde es gut, wenn es immer wieder Leute gibt, die sich positionieren, die nicht nur schimpfen und alles scheiße finden, sondern lieber was auf die Beine stellen und nach vorn schauen. Der Verein Coswig – Ort der Vielfalt hat sich ganz praktisch Hilfe für Geflüchtete auf die Fahnen geschrieben – das finde ich großartig, und deswegen unterstütze ich die Leute. Sven Böttger hat mich bei einem Solo-Konzert in der Glashütter Uhrenmanufaktur angesprochen und dann über Facebook kontaktiert und war dabei sehr beharrlich – das fand ich gut, und dann gab eins das andere.

Worauf dürfen sich die Zuhörer bei Ihrem Programm Solo am Piano freuen?

Vielleicht klingt es langweiliger, als es ist: Da sitzt ein Typ am Klavier, spielt seine Lieblingslieder und erzählt zwischendurch alles Mögliche. Das Schöne ist, dass ich machen kann, was ich will, dass ich sehr spontan sein kann und dadurch eine wunderbare Nähe zu den Leuten finde. Also man könnte verkürzt sagen: Musik und Gequatsche.

Kennen Sie Coswig? Können Sie sich vor Ihrem Auftritt die Zeit nehmen, die Stadt etwas näher anzusehen?

Bis jetzt kenne ich Coswig noch nicht wirklich, aber ich hoffe, dass ich Zeit finde, mir ein paar Sachen anzusehen. Vielleicht hat Sven ja Lust, mir ein bisschen was zu zeigen.

Was erhoffen Sie sich von dem Benefizkonzert?

Neben dem Geld, das wir durch den Kartenverkauf einnehmen, erhoffe ich mir eine möglichst große Öffentlichkeit für den Verein, für das Thema und dadurch Respekt und Verständnis für die Leute, um die es geht. Leute, die zum großen Teil schlimme Dinge erlebt haben und einen beschwerlichen Weg aus ihrer Heimat hinter sich haben. Wenn wir versuchen, die Perspektive zu wechseln und uns in diese Menschen reinversetzen, dann merken wir automatisch, dass es das Allerletzte ist, unseren Frust, unseren Ärger oder unsere Ängste an ihnen abzureagieren. Pegida ist schon mal deswegen für mich nicht zu akzeptieren. Nach unten treten, nach Menschen, denen es noch beschissener geht, das finde ich verachtenswert.

Wie oft treten Sie bei solchen Konzerten auf, welche Vereine und Initiativen werden von Ihnen noch unterstützt?

Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Ich will hier keine Liste aufzählen und sagen, wen ich unterstütze, ich will einfach nur Leute ermutigen, keine Angst davor zu haben, sich für ein friedliches und vor allem respektvolles Miteinander einzusetzen. Vor Kurzem war ich in Stollberg beim Verein „Menschlichkeit als Tradition“, dem es um genau diese humanistischen Grundwerte geht, wie den Leuten hier in Coswig. Das bewundere ich, zumal wir ja alle wissen, dass diese Art von Engagement nicht alle gut finden, dass es auch viele sogenannte Hater gibt, die solche Vereine bekämpfen. In Stollberg hing ein Transparent an der Kirche, auf dem stand: „LINKER LOOSER KRUMBIEGEL VERPISS DICH“ – scheinbar meinten die „Loser“ also „Verlierer“ – tja, schwierig, diese Anglizismen ...

Wann sind die Prinzen wieder mal mit einem Auftritt in Coswig und Umgebung zu erleben?

Wir planen gerade eine Tour mit Orchester, die uns durch große Konzertsäle führt – wir werden unter anderem in der Hamburger Elbphilharmonie und in der Alten Oper in Frankfurt am Main spielen. Im Kulturpalast Dresden sind wir auch – irgendwann im März nächsten Jahres. Gerade haben wir zwei Konzerte zusammen mit dem Leipziger Gewandhausorchester in der Oper Leipzig gespielt – das war schon cool –, danach sind wir über Nacht in die Schweiz gefahren und haben dort das letzte Konzert des Jahres gespielt. Wer weiß, ob oder wann es uns mal alle zusammen nach Coswig verschlägt. Am Ende liegt das an euch. Wenn so ein Typ wie Sven Böttger beharrlich bleibt und immer wieder fragt, dann stehen die Chancen gar nicht schlecht ...

Gespräch: Ines Scholze-Luft

Sebastian Krumbiegel, Solo am Piano, 29. November, 19 Uhr, Gymnasium Coswig, Karten zu 15 Euro in Vereinsgeschäftsstelle, Karrasstr. 3, Telefon 03523 2390879, buero@ coswig-ort-der-vielfalt.de, Buchhandlung Tharandt, Bahnhofstr., ev. Pfarramt Peter und Paul, Ravensburger Platz 6

