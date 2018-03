Ein Preis fürs Winterdorf Der Sparkassenverband honoriert die Anstrengungen in der Sächsischen Schweiz für einen ganzjährigen Tourismusbetrieb. Schmilka ragt dabei heraus.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Winterdorf in Schmilka ist eines der Kernprojekte der Winterbelebung in der Sächsischen Schweiz. © Dirk Zschiedrich Das Winterdorf in Schmilka ist eines der Kernprojekte der Winterbelebung in der Sächsischen Schweiz.

OSV-Präsident Michael Ermrich (l.), Sparkassenvorstand Joachim Hoof (r.) und Landrat Michael Geisler (2.v.r.) ehrten in Berlin Unternehmer Sven-Erik Hitzer (3.v.l.) sowie Klaus Brähmig, Nicole Hesse und Tino Richter (v.l.) vom Tourismusverband.

Bad Schandau/Berlin. Die Bühne ist groß genug, um die Beteiligten für ein Foto aufzustellen. Mit wehenden roten Schals mit der Aufschrift „Wintertraum Sächsische Schweiz“ läuft ein glückliches Quartett auf. Am Donnerstag stand die Region für kurze Zeit im Mittelpunkt der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin. Im sogenannten City Cube auf dem Messegelände zeichnete der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) das Winterdorf Schmilka und das daraus entwickelte Konzept zur Belebung der touristischen Nebensaison mit dem Marketing Award „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ als Landessieger Sachsen aus.

Zusammen mit dem Tourismusverband Sächsische Schweiz will Projektinitiator Sven-Erik Hitzer Besucher auch für die Nebensaison begeistern. „Herr Hitzer ist von Anfang an sehr offen damit umgegangen, hat erzählt, wie und was er macht“, erklärt Tino Richter, der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz. So habe man sich entschieden, sich mit dieser Kombination aus privater Initiative und Verband für den Preis zu bewerben.

Der Tourismusverband hat nun mit Partnern ein Konzept für die gesamte Region entwickelt. So entstand die Dachmarke „Winterträume Sächsische Schweiz“. Unter dieser Marke bieten mehrere Gemeinden ein vielfältiges Programm zwischen November und März an, das vom Verband national vermarktet wird. „Im Zentrum steht das Winterwandern, das Erleben der friedvollen Natur“, erklärt Verbandsvorsitzender Klaus Brähmig. „Es ist, im Sinne des sanften Tourismus, ein Gegenentwurf zum Pistentrubel der Wintersportorte.“ Als solcher ist er unabhängig vom Schnee.

Ein Leuchtturm-Projekt

„Der Preis geht an ein tolles, innovatives Projekt, das unsere Region noch attraktiver macht und mit seinem nachhaltigen Ansatz unterstreicht, wie man den Tourismus gerade in der Nebensaison beleben kann“, betont Sparkassenvorstand Joachim Hoof. Mit dem Marketing Award zeichnet der Sparkassenverband einmal im Jahr je ein Unternehmen aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus. Die Teilnehmer müssen neue Trends umsetzen, die auf andere Unternehmen übertragen werden können. Sie sollen sich am Markt bewährt haben und Impulse für die Region setzen.

Für Sven-Erik Hitzer stand am Anfang die Frage: Wie lässt sich eine Landschaft vermarkten, die nicht schneesicher ist? Schließlich verknüpfte er ein sehr authentisches Dorf in einer außergewöhnlichen Landschaft mit vielen Erlebnissen. Im zweiten Jahr verzeichnet er nach eigenen Angaben Zuwachsraten in seinem Winterdorf.

„So einen Preis verliehen zu bekommen, darüber kann man sich wirklich freuen und stolz auf das Erreichte sein“, sagt Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack. Es zeige auch, dass die Idee für die Entwicklung der Region richtig war. Genauso wichtig seien alle Leistungsträger, die Qualität und Nachhaltigkeit Beachtung schenken. „Dazu gehört auch Mut, Neues auszuprobieren“, erklärt Kunack.

Nun gelte es, noch mehr Verknüpfungen zu schaffen. Zuvor soll es am 20. März ein Auswertungstreffen aller bisher Beteiligten geben. Neue Ideen, etwa die Einrichtung eines Shuttle-Verkehrs zu bestimmten Veranstaltungen, seien schon im Gespräch. „Dabei müssen wir natürlich immer im Blick behalten, was wirtschaftlich geht“, sagt Tino Richter.

Wer sich noch mal einen Eindruck vom Winterdorf verschaffen will, hat dazu nur noch diese Woche Gelegenheit, dann endet die zweite Auflage in Schmilka. Die gesamte Region wird auch noch bis Sonntag auf der ITB am Sachsen-Stand präsentiert, an dem der Tourismusverband Sächsische Schweiz beteiligt ist.

zur Startseite