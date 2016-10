Ein Preis für große Tierliebe 25 Jahre hat sich Gabrielle Probst um die Kuhherde im Vorwerk Podemus gekümmert. Ihre vorbildliche Fürsorge hat dem Hof nun einen Preis gebracht.

Gabrielle Probst kümmert sich um die Zucht der Milchrinder im Vorwerk Podemus. Für diese Arbeit hat der Betrieb jetzt einen Preis bekommen. © Sven Ellger

Natürlich hat jedes Tier einen Namen. Und Gabrielle Probst kennt sie alle. Die 120 Milchrinder sind der Biobäuerin im Vorwerk Podemus ans Herz gewachsen. Seit einem Viertel Jahrhundert kümmert sich die 68-Jährige um die Herde. Damals, 1991, hatte die Familie 33 Tiere von der LPG übernommen. Die wurden mühsam gepflegt und ein Bestand aufgebaut. Und weil Gabrielle Probst damals sowieso immer auf dem Hof zu tun hatte, sich um die Küche und das Büro kümmerte, hat sie die Pflege der Tiere übernommen. „Natürlich kann ich auch Traktor fahren“, sagt sie. Die Zucht sei ihr zugeflogen. Raus aufs Feld fahren die Männer.

Auf das Ergebnis ist nicht nur sie stolz. Kürzlich hat der Familienbetrieb im Dresdner Westen den ersten Platz im Wettbewerb „Tiergerechte und umweltverträgliche Haltung“ bekommen. Der wird vom Genossenschaftsverband vergeben. Die Prüfer kommen dafür auf den Hof, sehen sich die Tierbestände an, lassen sich die Zucht und Pflege am Standort erklären. Zunächst sei sie skeptisch gewesen, sagt Gabrielle Probst. Über den Preis und die Plakette, die nun den Hof schmückt, freut sie sich. Seit 2007 verzichtet die Bäuerin auf Antibiotika, um die Tiere bei Krankheiten zu pflegen. Dafür greift sie auf Homöopathie und viel Vorsorge zurück.

60 Hektar Grünland gehören zum Hof. Hier grasen die Tiere durchgängig von April bis Oktober. Leicht ist das nicht. Denn wenn nicht genug Regen fällt, ändert sich die Qualität der Wiese. Trotzdem hält der Betrieb an der Weidetierhaltung fest. In den Stall kommen die Milchrinder nur am Morgen und am Abend, um gemolken zu werden. Im Winter gibt es selbst produzierte Silage. Diese Ernährung hilft nicht nur den Tieren und gibt der Milch eine besondere Qualität. Daraus produziert die Familie eigenen Käse.

„Das hilft auch dem Naturschutz“, sagt die Bäuerin. Die Kuhherde steht auf Wiesen, die sich bis zur Zschoner Mühle erstrecken. Bis zu 120 Höhenmeter überwinden die Tiere. Zwischen den Obstbäumen wachsen 60 Pflanzenarten, auch seltene gehören dazu. „Diese Vielfalt wird stets gepflegt“, sagt sie. Gemäht werden muss dort nicht. So fallen auch keine zusätzlichen Kosten an. Von ihrer Arbeit auf dem Hof erzählt sie gern, auch den Kindern. 40 Schulklassen und bis zu 20 Kita-Gruppen kommen pro Jahr hierher. Die Gäste wollen dann nicht nur die Kühe sehen, sondern auch wissen, wie jede heißt.

