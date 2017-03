Ein Polizeipuzzle mit mehr als 1 000 Teilen Die Kripo sucht die Besitzer der Beute aus einem riesigen Diebeslager. Von Eigeninitiative raten die Ermittler aber ab.

Es wird lange dauern, die mehr als 1 000 Beutestücke zuzuordnen, die die Polizei im Lager einer Bande im Dresdner Industriegelände gefunden hat (SZ berichtete). Denn diese Arbeit muss die Kripo parallel zu allen anderen Einsätzen erledigen, zusätzliche Ermittler gibt es dafür nicht, sagte Polizeisprecher Marko Laske. „Das braucht mehrere Wochen, wenn nicht Monate“, haben ihm die Verantwortlichen mitgeteilt. Problem sei die „schiere Masse“ der Fundstücke, darunter hochwertige Kleidung, Hi-Fi-Technik, Waffen, Uhren und Schmuck, Werkzeug, Fahrräder, Lampen und Möbel.

16 000 Einbrüche in einem Jahr

Nachdem die Verdächtigen Mitte Januar festgenommen worden waren, brauchten die Beamten zwei Tage, um das Beutelager im Dresdner Norden leer zu räumen. Mehrere Wochen dauerte es danach, die Fundstücke zu katalogisieren. „Damit sind die Kollegen in der vergangenen Woche fertig geworden“, berichtet Sprecher Marko Laske. Nun versuchen sie, die Stücke den bei der Polizei angezeigten Einbrüchen zuzuordnen.

Das ist eine Sisyphosarbeit, nicht nur wegen der Beutemenge. Das älteste bisher zugeordnete Fundstück stammt aus dem Jahr 2013. Damals registrierten die Beamten in Dresden rund 16 200 Einbrüche. In den Folgejahren waren die Einbruchszahlen in der Landeshauptstadt ähnlich. Maximal 17 Prozent der Taten wurden pro Jahr aufgeklärt. Das bedeutet, die Polizei muss die Beuteliste aus dem Lager mit den Diebesgutslisten von Tausenden Einbrüchen abgleichen.

Fünf Motorräder zugeordnet

Dagegen nimmt sich die Zahl der bisher erfolgreich zugeordneten Beutestücke minimal aus. Es sind genau 29, darunter fünf Motorräder und 17 Kleidungsstücke. Die Textilien wurden allesamt aus einem Dresdner Sportgeschäft an der Niederwaldstraße gestohlen.

Die Polizei bittet Einbruchsopfer darum, von eigenen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Diebesgut aus dem Lager im Industriegelände abzusehen. „Wenn wir etwas zuordnen können, treten wir an die Eigentümer heran“, so der Polizeisprecher. Angesichts der Beutemenge ist viel Geduld gefragt. (SZ/csp)

zur Startseite