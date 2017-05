Handball – Leipzig-Pokal Ein Pokal ist sicher In Zwenkau kommt es am Sonnabend zu den Pokalfinals im Bezirk. Drei Teams aus der Region kämpfen um die Pötte.

In den Punktspielen hatten in der Bezirksliga zweimal Erik Voss und die Spieler der Waldheimer Reserve gegen die zweite Mannschaft der HSG Neudorf/Döbeln die Nase vorn. Damit sind die Zschopaustädter im Pokalendspiel favorisiert. © Dirk Westphal

Die Handballsaison geht zu Ende und eine ist vor den Finals der Männer und Frauen im Leipzig-Pokal sicher: Mindestens eine Pott wird wieder in den Altkreis Döbeln wandern, denn im Endspiel der Männer stehen sich zwei Mannschaften der Region gegenüber. Aber auch bei den Frauen stehen die Chancen für einen erneuten Transfer des Leipzig-Pokals nach Döbeln nicht schlecht.

Das Finale der Männer zwischen Bezirksmeister VfL Waldheim 54 II und dem Bezirksligadritten und Verbandsligaaufsteiger HSG Neudorf/Döbeln II verspricht nochmals eine hochinteressante Begegnung. Die Waldheimer haben das Double natürlich fest im Blick, Neudorf/Döbeln zählt ebenfalls zu den Spitzenmannschaften der Liga. In den beiden Punktspielen konnte sich der VfL durchsetzen. Das zählt aber im Endspiel nicht mehr, das Finale beginnt bei Null. Nach einer spannenden und sicher auch kräftezehrenden Saison hat derjenige den entscheidenden Vorteil, der sich noch einmal zu einer optimalen Leistung aufschwingen kann. Um diese zu garantieren, wurden die Waldheimer zum Saisonabschluss in Leisnig geschont. Die Neudorf/Döbelner hatten das gleiche Schicksal eher unfreiwillig, da sie nochmals ihre Formation testen wollten, in der der eine oder andere Routinier auflaufen wird, da der Gegner nicht anreiste. Doch der im Derby fehlende Topwerfer Tobias Claassen dürften sich nathlos ins VfL-Spiel einfügen. Entsprechend ist eine Favoritenrolle sehr schwer auszumachen, die nach den letzten Spielen gegeneinander vielleicht leicht den Waldheimern obliegt. Und diese werden ihrem scheidenden Trainer Michael Henoch, ebenso wie die Neudorf/Döbelner bei denen der Verantwortliche, Helmut Herrmann, ebenfalls zurücktritt, ein Abschiedsgeschenk bereiten wollen. VfL II-Trainer Michael Henoch sagte dem Döbelner Anzeiger: „Die Stimmung ist gut, es steht 50:50. Beide Mannschaften haben eine super Saison gespielt. Es kann deshalb durchaus ein enges Spiel werden, das wir gewinnen wollen. Aber Döbeln will das auch. Mal sehen, wer mehr zum Zusetzen hat. Wichtig ist mir, dass es ein ordentliches Spiel wird, das vernünftig abläuft.“ Sein Gegenüber Helmut Herrmann: „Wir sind nicht der Favorit, das ist Waldheim! Die haben verdient Meister gemacht, weil sie über die Saison konstanter waren. Aber ich bin optimistisch, denn der Pokal besitzt eigene Gesetze. Und wenn man im Endspiel steht, will man natürlich gewinnen!“

Bei den Frauen heißt der Pokalverteidiger HSG Neudorf/Döbeln II. Dieser trifft auf die HSG Rückmarsdorf II. Damit stehen sich die mit Abstand besten Teams der Bezirksliga gegenüber. Neudorf/Döbeln will sicher den Pokalsieg des Vorjahres wiederholen und Rückmarsdorf nach dem Meistertitel das begehrte Double schaffen. So werden beide hochmotiviert agieren. Die beiden Punktspiele gegeneinander gingen jeweils an die Gastgeberinnen. Also wissen beide Teams auch, wie die Kontrahentinnen in Schach gehalten werden können. Wie bei den Männern kann auch dieses Frauenfinale zu einer offenen Angelegenheit werden. „Wir müssen unsere Chance nutzen und das schlechte Punktspiel vergessen machen. Wir sind Pokalverteidiger und arbeiten dran, den Pokal mitzunehmen“, sagte Co-Trainer Thomas Kunze.

