Ein Pokal für Lea aus Wiednitz

Lea Steinborn aus Wiednitz gewann den Wanderpokal für die Förderschule in Kamenz, die damit zum ersten Mal einen Sieg im Vorlesewettbewerb für sich verbuchen konnte. Das freute auch Elisabeth Sygusch vom gleichnamigen Buch- und Musikhaus in Hoyerswerda, die darauf hofft, dass es die Vorlesewettbewerbe noch recht lange geben möge.

Der letzte Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels für das laufende Schuljahr fand in dieser Woche statt. Drei Mädchen und ein Junge aus den Förderschulen Rietschen, Kamenz, Radeberg und Bautzen nahmen daran teil. Wie in den anderen Wettstreiten auch, galt es einen Wahl- und einen Fremdtext vorzulesen. Die Jury wertete Lesetechnik, Interpretation und Textverständnis und vergab entsprechende Punkte. Über die höchste Punktzahl und damit den Sieg und einen Wanderpokal konnte sich Lea Steinborn aus Wiednitz freuen. Die Sechstklässlerin besucht die Förderschule in Kamenz. TAGEBLATT bat Organisatorin Annett Hentschel vom Hoyerswerdaer Buch- und Musikhaus Sygusch um ein Resümee und bekam auch einen kleinen Ausblick.

Seit wann werden unter Federführung des Buch- und Musikhauses Sygusch Vorlesewettbewerbe durchgeführt und warum?

Seit dem Jahre 1959 wird der Vorlesewettbewerb in Westdeutschland durchgeführt. Nach der Wende wurde dann auch in Ostdeutschland der Wettbewerb ins Leben gerufen. Das Buch- und Musikhaus Sygusch lädt seit 1993 Schüler aus Grundschulen, Oberschulen, Förderschulen und den Gymnasien zu Vorlesewettbewerben ein. Vor zehn Jahren habe ich die Regie für die Wettbewerbe von der Leiterin der Buchhandlung Elisabeth Sygusch übernommen.

Wie viele Kinder haben bislang an den Wettbewerben teilgenommen und waren es mehr Mädchen oder Jungen?

In den vergangenen 24 Jahren haben etwa 1 250 Kinder vorgelesen, darunter ein Drittel Jungen und zwei Drittel Mädchen. Wenn man sich den Bundesentscheid ansieht, zu dem der Beste aus jedem Bundesland antritt, sind es meistens Jungen, die bislang Sieger geworden sind.

Der beste Vorleser qualifiziert sich für den Landesausscheid, bei dem der Sachsensieger gesucht wird. Hat den Titel schon mal ein Schüler aus dem Altkreis Hoyerswerda gewinnen können?

Vorleser aus unserer Region Kamenz, Hoyerswerda, Weißwasser und Radeberg haben es bisher nicht bis zum Landessieger Sachsen geschafft. Schade. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Unsere Region hat schließlich ein großes Potenzial von sehr guten Vorlesern in den Schulen.

So eine Wettbewerbsreihe schreibt auch ihre eigenen Geschichten ...

... oh ja. Wir hatten viele sehr gute Vorleser und jede Menge Spannung, Abwechslung, Spaß und Freude. Ich erinnere mich noch sehr gut an Birgit Sperling aus der Hoyerswerdaer Förderschule „Nikolaus Kopernikus“, die mit ihren Schülern immer hochmotiviert zu den Wettbewerben kam und ihre Wertschätzung mit Blumen für die Jury gezeigt hat. Das hat mich sehr berührt. Es gibt auch Eltern, die sich nach dem Wettbewerb extra noch mal melden und sich bedanken. Das ist ein schönes Gefühl.

Bis auf den Landesausscheid im vergangenen Jahr fanden bis 2017 alle Vorlesewettbewerbe im Buch- und Musikhaus Sygusch statt. Warum sollen zukünftig Vorlesewettbewerbe in der Hoyerswerdaer Stadtbibliothek stattfinden?

Leider haben wir ab 2018 nicht mehr die Möglichkeit, den Wettbewerb bei uns durchzuführen, weil die Räume als Leser- und Begegnungsstätte genutzt werden. Damit fehlt der Platz. Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek den Landesentscheid Sachsen veranstaltet. Die dort vorgefundenen Räumlichkeiten und die positive Resonanz der Bibliothek auf den Wettbewerb ließen die Überlegung zu, den Wettbewerb zukünftig dort auszutragen. Die Bibliothek ist für mich als Ort des Lesens ein würdiger Nachfolger. Weiterhin werden wir natürlich die Mitarbeiter dort bei den Vorbereitungen aktiv unterstützen.

Gibt es ab dem kommenden Jahr noch weitere Neuerungen?

Die Förderschulen sollen zukünftig, laut Menschenrechtskonvention, in den allgemeinen Lesewettbewerb der Oberschüler und Gymnasiasten integriert werden. Wir haben uns aber dafür entschieden, den Wettbewerb für die Förderschüler weiterhin separat zu veranstalten, um Fairness walten lassen zu können. Denn es ist, wie ich glaube, eine gute und richtige Entscheidung für Schüler, die mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung benötigen.

Was stimmt Sie beim Rückblick auf die Vorlesewettbewerbe am traurigsten oder auch nachdenklich?

Mich stimmt es traurig, dass seit vielen Jahren Oberschulen und Förderschulen aus Hoyerswerda nicht am Wettbewerb teilnehmen. Es kommen Kinder aus Radeberg, Weißwasser und Kamenz extra bis nach Hoyerswerda gefahren. Den Schülern ist der Weg nicht zu weit. Vielleicht liegt es daran, dass ein Oberschüler oder Förderschüler eher geringe Chancen hat, gegen einen Gymnasiasten zu gewinnen. Aber: Darum geht es ja letztlich nicht. Diese Wettbewerbe sollen das Lesen bei Kindern fördern und neugierig auf Bücher machen. Denn Lesen macht Spaß und bildet. Zudem sind alle Wettbewerbsteilnehmer schon die besten Vorleser aus ihren Schulen und haben somit in jedem Fall schon etwas gewonnen. Alle Teilnehmer werden zudem mit einem Buch belohnt, und die Sieger aus den Gymnasien, Oberschulen und Förderschulen erhalten einen Wanderpokal, auf dem ihr Name eingraviert ist.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

In drei bis vier Jahren ein gutes Jobangebot als Buchhändlerin. Aber sehr viel besser wäre ein Idealist, der das Buch- und Musikhaus von Elisabeth Sygusch weiterführt.

