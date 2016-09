Ein Plüsch-Zoo für Malschwitz? Der Brunnen am Dorfplatz in Malschwitz ist eingezäunt. Doch pfiffige Schüler hatten für den Platz eine Idee.

Im abgesperrten Brunnen auf dem Malschwitzer Dorfplatz tummeln sich Plüschtiere. © Montage: SZ

Der Brunnen auf dem Dorfplatz in Malschwitz soll repariert werden. Er ist undicht und hat Risse. Laut Gemeindeverwaltung muss das Bauwerk gesichert werden. Also stehen dort jetzt Bauzäune und schirmen ihn ab. Die vor allem älteren Schüler, die sich schon seit Jahren gern an dieser Stelle treffen, lassen sich aber davon nicht abhalten. Und sie wollen den Brunnen bis zu seinem Umbau wohl „beleben“. Jedenfalls sammeln sich dort Plüschtiere. Am Bauzaun wurde außen ein Verbotsschild mit der Aufschrift „Bitte nicht füttern“ angebracht. Ob es wohl noch mehr dieser kleinen bunten Tiere werden?

Gestaltet werden soll der neue Brunnen ähnlich wie der in Baruth auf dem Dorfplatz nahe dem ehemaligen Gemeindeamt und der vor dem Gemeindeamt in Malschwitz – mit flachen, auslaufenden Steinen. Dann wäre auch ein weiteres Problem gelöst, sagte der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU): Er wird nicht mehr als Papierkorb genutzt. Denn das sei immer das Problem gewesen, wenn der Brunnen mal wieder defekt und nicht am Sprudeln war. Bleibt zu hoffen, dass es nun nur die Plüschtiere sind und kein Müll, der sich dort sammelt. Die Gemeindeverwaltung fand den Vorschlag offenbar nicht gut, denn das Schild ist mittlerweile verschwunden. (SZ/kf)

