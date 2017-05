Ein Platz mit ganz viel Liebe Bei Fachleuten und Fans gilt Düsseldorf als idealer Schauplatz für die Tischtennis-WM.

Timo Boll spielt seit 2006 für Borussia Düsseldorf. © dpa

Zur Einstimmung wurde in der Düsseldorfer Altstadt schon einmal die „längste Tischtennis-Theke der Welt“ aufgebaut. Auf gut 250 Biertischen spielten sich die Passanten dort die Bälle zu. Seit Montag ist die Rheinmetropole Schauplatz der WM. Dank Timo Boll, den Weltmeistern Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner, „Mr. Pokerface“ Eberhard Schöler und der Borussia ist Tischtennis hierzulande untrennbar mit der Hauptstadt Nordrhein-Westfalens verbunden. Die Personifizierung der vielen wichtigen deutschen Tischtennis-Linien nach Düsseldorf ist Hans Wilhelm Gäb. Der Ehrenpräsident des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) war als treibende Kraft seines Sports auch der Motor der WM-Bewerbung seiner Geburtsstadt.

„Freude und Zufriedenheit“ spürte der Multifunktionär und frühere Wirtschaftsmanager vor WM-Beginn in „seiner“ Stadt. Dass sich für den Ex-Nationalspieler ein Lebenstraum verwirklicht haben dürfte, hat Gäb vor mehreren Wochen durchblicken lassen: „Immer wenn ich zum Tischtennis zur Borussia in die Stadt komme, die ich so gern habe, geht mir das Herz auf.“

Mit dem Herzen hängt auch das gesamte Establishment des deutschen Tischtennis an Düsseldorf. Von Boll bis Schöler empfinden die meisten „Platten-Promis“ beinahe so kindliche Vorfreude auf das WM-Festival wie auf eine Heimkehr nach langer Reise. „Düsseldorf“, meint etwa der frühere Doppelweltmeister und heutige Bundestrainer Jörg Roßkopf, „ist der Ort in Deutschland, wo Tischtennis hingehört. Für eine WM ist momentan wirklich kein anderer und besserer Ort denkbar.“

Nicht zuletzt ein Verdienst des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf. Auch für Stars wie Schöler, Roßkopf und heute Boll immer mehr Familie als Arbeitgeber, haben die Macher, zu denen Gäb als Verwaltungsratsvorsitzender zählt, den Klub zum erfolgreichsten Tischtennis-Verein der Welt geformt. Zugleich avancierte das „Bayern München des Tischtennis“ zu einem Aushängeschild und Sympathieträger für die ganze Stadt. „Düsseldorf ist auf allen Kontinenten für Tischtennis bekannt“, stellt Gäb ohne Übertreibung fest.

Der heutige Borussia-Manager Andreas Preuß fühlt Tischtennis gerade im WM-Vorfeld in Düsseldorf förmlich pulsieren. „Hier ist ganz viel Liebe für Tischtennis“, charakterisiert der Ex-Profi das Verhältnis von Stadt und Sport. Vor gut zehn Jahren errichtete der DTTB in Düsseldorf sein hochmodernes Deutsches Tischtennis-Zentrum. „Man kann schon sagen, dass Düsseldorf für uns auch Heimat ist“, sagte DTTB-Präsident Michael Geiger.

Das Ansehen ist aber auch jenseits der deutschen Grenzen groß. „In Europa gilt Düsseldorf als Hochburg für Tischtennis mit allergrößter Tradition. Ich freue mich auch auf die WM, weil ich weiß, dass die Borussia für den Erfolg der WM ihr ganzes Tischtennis-Know-how eingebracht hat“, sagte Rekord-Europameister Timo Boll.

Nicht ganz von ungefähr wagt der Weltverband ITTF in Düsseldorf eine innovative Inszenierung der größten Hallensport-Veranstaltung der Welt. Lightshows, Soundeffekte, kontrolliert gezündete Pyro-Technik, eine rasante Kameraführung und noch manches mehr sollen die WM zu einem Spektakel sondergleichen machen. (sid)

